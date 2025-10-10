Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Conferència

Pere Brunet parla sobre armes, guerra i pau a Navarcles

Regió7

Manresa

El divulgador científic i investigador del centre Delàs, d’estudis per a la Pau, Pere Brunet, va fer una conferència el passat 3 d’octubre a la sala d’actes del Centre Cultural de Navarcles sobre el rearmament, el bel·licisme i alternatives de pau.

