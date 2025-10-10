Conferència
Pere Brunet parla sobre armes, guerra i pau a Navarcles
Regió7
Manresa
El divulgador científic i investigador del centre Delàs, d’estudis per a la Pau, Pere Brunet, va fer una conferència el passat 3 d’octubre a la sala d’actes del Centre Cultural de Navarcles sobre el rearmament, el bel·licisme i alternatives de pau.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues