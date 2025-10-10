La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
La responsable de Joventut i portaveu del govern de Gent fent Poble serà substituïda per Oriol Capsada
Regió7
La regidora del grup municipal Gent fent Poble a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Firdaous Naieb, ha renunciat aquest dijous al seu càrrec de regidora en el ple ordinari del mes d’octubre per motius personals. Naieb ha estat regidora des de les eleccions del passat 2023 al capdavant de l’àrea de joventut i també ha estat la portaveu del govern.
La substituirà en el càrrec el número 15 de la llista de l’agrupació d’electors, Oriol Capsada Prat, en una presa de possessió que es farà efectiva en el ple municipal del mes de novembre.
Durant el ple celebrat aquest dijous, l’alcalde, Joan Carles Batanés, ha destacat el tomb important que Firdaous Naieb ha donat a l’àrea de Joventut, remarcant la seva gran tasca connectant amb els joves del municipi. Així mateix, ha agraït la feina feta al capdavant de l’àrea i la seva dedicació com a portaveu del govern.
La resta de portaveus han expressat igualment el seu agraïment per la feina feta per Naieb i han encoratjat Oriol Capsada, que era present al ple, a continuar la tasca com a nou regidor. Finalment, s’ha aprovat demanar les credencials de Capsada per tal que pugui incorporar-se al càrrec en el proper ple municipal.
