Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals

La responsable de Joventut i portaveu del govern de Gent fent Poble serà substituïda per Oriol Capsada

Firdaous Naieb ha estat regidora des de les eleccions del passat 2023

Firdaous Naieb ha estat regidora des de les eleccions del passat 2023 / Ajuntament de Sant Fruitós

Regió7

Sant Fruitós de Bages

La regidora del grup municipal Gent fent Poble a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Firdaous Naieb, ha renunciat aquest dijous al seu càrrec de regidora en el ple ordinari del mes d’octubre per motius personals. Naieb ha estat regidora des de les eleccions del passat 2023 al capdavant de l’àrea de joventut i també ha estat la portaveu del govern.

La substituirà en el càrrec el número 15 de la llista de l’agrupació d’electors, Oriol Capsada Prat, en una presa de possessió que es farà efectiva en el ple municipal del mes de novembre.

Durant el ple celebrat aquest dijous, l’alcalde, Joan Carles Batanés, ha destacat el tomb important que Firdaous Naieb ha donat a l’àrea de Joventut, remarcant la seva gran tasca connectant amb els joves del municipi. Així mateix, ha agraït la feina feta al capdavant de l’àrea i la seva dedicació com a portaveu del govern.

La resta de portaveus han expressat igualment el seu agraïment per la feina feta per Naieb i han encoratjat Oriol Capsada, que era present al ple, a continuar la tasca com a nou regidor. Finalment, s’ha aprovat demanar les credencials de Capsada per tal que pugui incorporar-se al càrrec en el proper ple municipal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
  2. La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
  3. Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
  4. Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
  5. Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
  6. Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
  7. L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
  8. El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles

El Foment de Súria indagarà en tots els ‘angles’ de Roc Esquius

El Foment de Súria indagarà en tots els ‘angles’ de Roc Esquius

La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals

La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals

Pere Llopart, president de Corpinnat: «els nostres cellers mereixen ajudes equiparables a les que reben les DO»

Pere Llopart, president de Corpinnat: «els nostres cellers mereixen ajudes equiparables a les que reben les DO»

Elias Valtonen, el dia abans de tornar al Congost: «Sempre és especial jugar contra el Manresa»

Elias Valtonen, el dia abans de tornar al Congost: «Sempre és especial jugar contra el Manresa»

Del paper al digital: així serà el registre horari presentat pel Govern per al control laboral

Del paper al digital: així serà el registre horari presentat pel Govern per al control laboral

El tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa restringit a una direcció recuperarà dilluns el doble sentit

El tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa restringit a una direcció recuperarà dilluns el doble sentit

Cantant amb massa del pa a la cara

Cantant amb massa del pa a la cara

Com ha de ser el testament per evitar possibles problemes legals o disputes familiars?

Com ha de ser el testament per evitar possibles problemes legals o disputes familiars?
Tracking Pixel Contents