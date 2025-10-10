Rescaten dues persones atrapades en un accident entre un camió i dos cotxes a l'Eix, a Santa Maria d'Oló
L'estructura dels dos turismes s'havia deformat i impedia que els conductors en sortissin
Dues persones han quedat atrapades en un accident aquest divendres al matí a la C-25, a Santa Maria d'Oló. En el sinistre a l'Eix Transversal, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha hagut un camió i dos turismes implicats. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident a les 8.42 h.
Segons el SCT, l'accident s'ha produït al punt quilomètric 152 de la concorreguda carretera. Els dos conductors dels cotxes han patit atrapaments mecànics, és a dir, que no podien sortir del vehicle per la deformació de la seva estructura.
Hi han treballat els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Aquests últims s'han fet càrrec de les tasques d'excarceració amb dues dotacions. El SEM ha atès els ferits in situ, que finalment han resultat il·lesos, segons el SCT.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat