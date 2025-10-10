Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten dues persones atrapades en un accident entre un camió i dos cotxes a l'Eix, a Santa Maria d'Oló

L'estructura dels dos turismes s'havia deformat i impedia que els conductors en sortissin

Un tram de la C-25 al seu pas per Santa Maria d'Oló

Un tram de la C-25 al seu pas per Santa Maria d'Oló / GSV

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Dues persones han quedat atrapades en un accident aquest divendres al matí a la C-25, a Santa Maria d'Oló. En el sinistre a l'Eix Transversal, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha hagut un camió i dos turismes implicats. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident a les 8.42 h.

Segons el SCT, l'accident s'ha produït al punt quilomètric 152 de la concorreguda carretera. Els dos conductors dels cotxes han patit atrapaments mecànics, és a dir, que no podien sortir del vehicle per la deformació de la seva estructura.

Hi han treballat els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Aquests últims s'han fet càrrec de les tasques d'excarceració amb dues dotacions. El SEM ha atès els ferits in situ, que finalment han resultat il·lesos, segons el SCT.

