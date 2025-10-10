Iniciativa
Sant Fruitós aproparà el patrimoni local a les persones grans de la residència El Lledoner
Regió7
Manresa
Amb l’objectiu de fer accessible el patrimoni local a les persones grans amb dificultats de mobilitat, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la residència per a la gent gran El Lledoner, han posat en marxa un nou projecte destinat als usuaris i usuàries del centre. La setmana passada es va celebrar la primera activitat d’aquest projecte, consistent en un taller de memòria oral a partir de l’exhibició i manipulació d’objectes antics del dia a dia. En aquesta ocasió, s’ha portat a la residència una lletera antiga i altres estris relacionats amb la vida rural i domèstica de fa anys.
