Sant Fruitós rep un nou revés judicial pel canvi de tarifes a la residència
Una nova sentència dóna la raó a l’Onada i el consistori li haurà de pagar 200.000 euros més per una sanció indeguda i per compensar els diners que va haver de retornar als usuaris
Els processos judicials oberts entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Onada, la concessionària de la residència de gent gran El Lledoner, en relació amb el canvi de tarifes ha donat una nova sotragada al consistori bagenc. Una nova sentència dona la raó a l’empresa i obliga el consistori a pagar-li al voltant de 200.000 euros perquè, d’una banda, li haurà d'abonar l’import de la sanció que li va interposar indegudament i, de l’altra, els diners que va haver de retornar als usuaris per l’increment de tarifes que va fer el 2021, i que segons la justícia tenia dret a aplicar.
Aquesta nova sentència se suma a les tres que l'Ajuntament de Sant Fruitós ja havia rebut arran dels recursos contenciosos que l’empresa va interposar davant la negativa del consistori, en aquell moment governat per ERC, PSC i Junts, d’acceptar uns augments de tarifes que plantejava per la prestació del servei i que es calcula que costaran a les arques municipals entre 700.000 i 800.000 euros. En aquesta ocasió, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha estimat el recurs presentat per l’empresa concessionària contra l’acord número 15 del ple del 9 de desembre del 2021, pel possible incompliment del contracte de gestió de la residència i el centre de dia de Sant Fruitós per l’aplicació del canvi de tarifes.
La nova sentència deixa sense efecte la sanció de 60.000 euros, i una altra de preventiva de 19.000, que l’Ajuntament tripartit va interposar a l’empresa per l’increment de preus l'any 2021, i el condemna a retornar-les considerant que l'Onada «no ha incorregut en incompliment del règim tarifari del contracte». De la mateixa manera, el consistori haurà de fer front als 106.000 euros, més els interessos, que la concessionària va haver d’abonar als usuaris per l’increment de tarifes que havia aplicat aquell any i que el consistori la va obligar a retornar perquè, segons figura a a la sentència, es considera «una actuació administrativa il·legal». En la línia dels altres procediments judicials, la resolució recull que l’Onada tenia «dret a la revisió de les tarifes autoritzades, així com a fixar lliurement el preu de les tarifes comunicades».
L’actual govern de Gent fent Poble ja va anunciar l'abril passat que l’Ajuntament hauria de fer front al pagament de més de 500.000 euros per sentències favorables a la gestora de la residència. Uns diners que ara es veuran incrementats amb la nova sentència, que no és ferma, però que, segons l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, el consistori acata i no preveu recórrer «per no incrementar encara més els interessos que van a costa de les arques municipals».
Batanés considera una «altra patacada» la nova sentència en contra de l’Ajuntament i calcula que, en conjunt, el litigi costarà a la ciutadania de Sant Fruitós entre 700.000 i 800.000 euros. En aquest sentit, ha assegurat que el consistori està estudiant la possibilitat de fer una reclamació patrimonial dirigida al secretari, la interventora, l’exalcaldessa Àdria Mazcuñán i l’exregidora de Serveis Socials Cristina Múrcia, «perquè el ciutadà no té per què pagar les conseqüències d’aquesta mala gestió, que quan érem a l’oposició ja vam advertir en diversos plens».
Un litigi iniciat el 2021
La petició del canvi de tarifes per part de l’Onada l’any 2021 va motivar l’obertura d’un expedient per part del consistori contra la concessionària i va derivar, a part de la denegació, en la imposició d’una multa d’uns 60.000 euros. L’empresa, que gestiona la residència municipal El Lledoner des del 2013, va interposar un recurs contenciós contra aquell procediment administratiu que es va concretar en diversos pronunciaments de l’Ajuntament en forma de decrets en què es denegava aquest canvi de tarifes, pronunciaments que són els que l’Onada va portar als tribunals perquè considerava que anaven en contra dels seus drets contractuals. Fins ara, la justícia ha donat la raó a l’empresa en quatre dels cinc processos judicials i encara en queda un de pendent per resoldre.
