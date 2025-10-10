Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Vicenç ha donat de baixa 384 empadronaments irregulars en mig any

És el període que fa que està en vigor l'ordenança municipal que ho regula, i es tracta de persones que «no han acreditat residència efectiva al municipi»

L'alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, quan va presentar l'ordenança contra el frau en l'empadronament

L'alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, quan va presentar l'ordenança contra el frau en l'empadronament / ARXIU/QUERALT CASALS

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha desempadronat gairebé 400 persones en el període de mig any, després de comprovar que aquest registre havia estat fet de manera irregular. És la dada que ha donat el consistori en un balanç dels primers sis mesos d’aplicació de l’ordenança que va aprovar específicament contra el frau en l’empadronament, una mesura impulsada per l’equip de govern i aprovada pel ple municipal «amb l’objectiu de preservar la veracitat del cens i assegurar una distribució justa dels recursos públics», segons exposa l’equip de govern (Junts).

En concret, durant aquest període, 384 persones han estat desempadronades pel fet de no acreditar «residència efectiva al municipi». L’executiu subratlla que aquest resultat «situa Sant Vicenç de Castellet com un municipi pioner a Catalunya en la implementació d’un marc normatiu específic per combatre les inscripcions irregulars al padró».

Segons ha destacat l’alcalde, Dani Mauriz, «el padró ha de reflectir la realitat del municipi. Aquesta ordenança ens permet millorar la gestió pública i assegurar que els serveis municipals arribin a qui realment viu a Sant Vicenç de Castellet».

Segons ha detallat el consistori, les actuacions s’han dut a terme amb notificació prèvia, possibilitat d’al·legacions «i dins del marc legal establert, garantint en tot moment el respecte als drets individuals».

El consistori també assenyala que la Comissió de Padró, «un òrgan tècnic de caràcter transversal», és l’encarregada d’analitzar les dades, estudiar els casos i proposar mesures correctores. El seu treball, destaca, «ha estat fonamental tant en la detecció d’inscripcions fictícies com en l’elaboració i revisió de l’ordenança que regula tot el procediment».

L’ordenança va néixer com a resposta a l’increment de casos d’inscripcions fraudulentes que ja es van anar detectant i que, exposen, «distorsionaven el cens municipal i generaven un ús indegut dels serveis públics». Segons l’alcalde santvicentí, «aquesta iniciativa és una mostra del nostre compromís amb la transparència i la igualtat d’oportunitats. Cada veí i veïna té dret a uns serveis de qualitat, i això només és possible si el padró reflecteix la realitat».

Revisions periòdiques

L’Ajuntament manifesta que continuarà revisant el padró de manera periòdica, «amb criteris tècnics i transparents, per garantir que el cens municipal sigui una eina fiable al servei de la comunitat». I hi afegeix que amb aquesta iniciativa, «el consistori reafirma la seva voluntat de mantenir un municipi ordenat, just i transparent, on els recursos públics es gestionin amb responsabilitat i equitat».

L'ordenança estableix sancions per als empadronaments fraudulents o falsedat documental amb multes que poden arribar fins als 3.000 euros en els casos més greus. Els responsables poden ser tant les persones físiques com jurídiques que cometin infraccions, com els propietaris i arrendataris que les facilitin. La normativa permetrà fer verificacions als domicilis quan hi hagi dubtes sobre la veracitat de les dades.

