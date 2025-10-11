Reunió
Trobada dels alumnes de l’escola Mare de Déu del Carme de Sant Joan de Vilatorrada nascuts el 1975
Regió7
Manresa
El dissabte 4 d’octubre, la Verbena de Sant Joan de Vilatorrada obria portes als antics alumnes nascuts el 1975 de l’escola Mare de Déu del Carme, actualment Escola Joncadella. Aquesta trobada, organitzada per un grup d’antics alumnes, va començar al voltant de les set de la tarda i es va allargar fins ben entrada la matinada. Una bona benvinguda, un joc de preguntes, el pica-pica i les llaminadures, un fotògraf i el discjòquei van fer que la reunió fos tot un èxit. Els assistents van poder retrobar-se amb els seus companys i aprofitar per xerrar i fer-se fotos, tot per tenir un molt bon record.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»