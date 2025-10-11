Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reunió

Trobada dels alumnes de l’escola Mare de Déu del Carme de Sant Joan de Vilatorrada nascuts el 1975

Foto grupal dels alumnes de l'escola Mare de Déu del Carme de Sant Joan nascuts el 1975 / Xiku74_fotos_tieta

El dissabte 4 d’octubre, la Verbena de Sant Joan de Vilatorrada obria portes als antics alumnes nascuts el 1975 de l’escola Mare de Déu del Carme, actualment Escola Joncadella. Aquesta trobada, organitzada per un grup d’antics alumnes, va començar al voltant de les set de la tarda i es va allargar fins ben entrada la matinada. Una bona benvinguda, un joc de preguntes, el pica-pica i les llaminadures, un fotògraf i el discjòquei van fer que la reunió fos tot un èxit. Els assistents van poder retrobar-se amb els seus companys i aprofitar per xerrar i fer-se fotos, tot per tenir un molt bon record.

