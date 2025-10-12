Castellfollit del Boix reivindica el seu patrimoni agrícola
La població bagenca llueix el seu passat en una concorreguda vuitena edició de la Fira de la Mongeta amb demostracions culinàries i vermut musical
Castellfollit del Boix s'ha tornat a vestir de gala per ensenyar al món la seva singular i característica varietat de mongeta. La vuitena edició de la Fira de la Mongeta ha omplert els carrers de la població de visitants de les comarques veïnes per a descobrir quins secrets amaga aquest preciós producte. Demostracions de com es batien les mongetes abans que existissin els tractors i les primeres màquines col·lectores, receptes gastronòmiques de primer nivell i un espai per degustar alguns dels exquisits plats que es poden fer incorporant aquest llegum, han estat alguns dels principals atractius d'un certamen que cada any atrau més visitants.
Una de les novetats d'aquesta vuitena edició ha estat la demostració de com se separava aquest preciós producte de les beines amb l'ajuda d'uns personatges ara ja gairebé oblidats: el bestiar. En aquesta ocasió, era la mula Pau, que s'encarregava de fer passar el corró diverses vegades damunt de tot el recol·lectat i separar el gra de la palla. Després d'unes passades amb les forques, se separa definitivament la palla i el resultant es col·loca a l'interior de la ventadora per aconseguir el que al poble no dubten a anomenar "llavors d'or blanc".
A més, el certamen també ha permès que els més afeccionats a la gastronomia rebessin una classe magistral i pràctica a càrrec de Jordi Llobet. El xef manresà ha elaborat un deliciós Cap i pota amb mongetes d'entrant que ha decidit acompanyar amb unes trufes de xocolata i mongeta de postres. I per tots aquells que han salivat observant Llobet, els diferents restaurants del municipi oferien plats tradicionals amb la mongeta com a protagonista que maridaven a la perfecció amb els vins locals dels cellers Grau i Grau o de l'Entrebosc. Tot amenitzat per la música en directe a càrrec del grup Argelagues.
Una varietat única
La Mongeta de Castellfollit del Boix és una varietat tradicional que es va referenciar per primera vegada a finals del segle XVIII. Concretament, va ser l'any 1787, quan va aparèixer al llibre del nord-americà Arthur Young titulat Tour in Catalonia. Per tots aquells que s'atreveixin a conrear-la, val a dir que la llavor és blanca, i que té una llavor rectangular i ovoide, però el més característic és la seva pell gairebé imperceptible, que n'eleva la cremositat i li aporta un sabor suau. La mongeta, com la majoria de llegums, és una font de proteïna vegetal, i també aporta hidrats de carboni i fibra, unes propietats més que beneficioses pel gran nombre de ciclistes que feien una petita parada a la seva ruta per reposar forces a la població bagenca.
La llegenda explica que la mongeta va arribar a la vila fa tres segles, a l'interior del sac d'un mercader que es va esberlar, i que a partir d'aleshores ha estat cultivada per generacions de pagesos. Fins al punt que la mongeta de Castellfollit del Boix ha estat catalogada dins del programa Xarxa de Productes de la Terra, i inclosa en el Catàleg de les varietats d'interès agrari de Catalunya.
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- El robatori que comença amb una distracció: quatre detinguts per un furt amb el mètode de la sembra a Sant Joan
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»