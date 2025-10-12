Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Centre d'Estudis del Bages recorre el Camí del Vilar per conèixer-ne el patrimoni de prop

Una trentena de persones van visitar aquest dissabte al matí Castellbell i el Vilar guiades per Ramon Puig

Fa deu anys que l'entitat organitza una sortida com aquesta coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni

Participants en la visita al patrimoni de Castellbell i el Vilar organitzada pel Centre d'Estudis del Bages

Participants en la visita al patrimoni de Castellbell i el Vilar organitzada pel Centre d'Estudis del Bages / Arxiu particular

En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2025, que s'han celebrat els dies 11 i 12 d'octubre, el Centre d'Estudis del Bages (CEB) ha organitzat un itinerari pel Camí del Vilar de Castellbell i el Vilar. L'entitat organitza aquesta activitat des de fa deu anys en un poble de la comarca a fi de donar a conèixer el seu patrimoni. Ho fa amb l'ajuda de l'Ajuntament del municipi i de persones coneixedores del patrimoni local.

Amb el guiatge i les explicacions de Ramon Puig (el Brogit), una trentena de persones han pogut conèixer de prop en aquesta ocasió el pont gòtic de Castellbell, la història del castell, la revolta reialista de Mansuet Boxó (1822), l'església de Santa Maria del Vilar amb el campanar, obra d'Ignasi Oms, i el mas del Puig i el seu museu etnogràfic. L'activitat es va celebrar aquest dissabte al matí.

Un moment de la visita al pont gòtic de Castellbell

Un moment de la visita al pont gòtic de Castellbell / Arxiu particular

