El robatori que comença amb una distracció: quatre detinguts per un furt amb el mètode de la sembra a Sant Joan
Van intentar fer servir les targetes de la víctima i van ser interceptats a la C-55, a Monistrol de Montserrat
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes com a autors d'un robatori a una dona amb el mètode de la sembra a Sant Joan de Vilatorrada. El furt es va cometre el passat 9 d'octubre en un supermercat de la localitat.
Els autors van llençar unes monedes a terra per distreure a la víctima i sostreure la seva bossa de mà. Van intentar extreure diners amb les targetes sostretes, una de 500€ i dues de 1000€, sense èxit, ja que la víctima ja havia bloquejat les targetes.
Els agents van poder identificar el vehicle dels autors gràcies a les càmeres de seguretat del supermercat i van ser interceptats per la policia en un control de trànsit que s'estava fent a la C-55, a Monistrol de Montserrat. Abans d'aturar-se van llançar el mòbil per la finestra del vehicle. El fons de pantalla era una foto de la víctima i el dispositiu estava valorat en 1200 euros.
Els detinguts, de 29, 40, 49 i 53 anys, estan acusats com a presumptes autors de furt i estafa bancària amb targetes. Tots els homes són multireincidents per furts i acumulen més de 35 detencions pels mateixos fets. Un dels detinguts tenia vigents dues ordres de detenció pendents per furt de la sembra a Olot i una judicial d'un jutjat de Saragossa.
Què és aquest tipus de robatori?
El mètode de la sembra es tracta en un modus operandi on un membre del grup distreu a la víctima fent-li creure que li ha caigut alguna cosa a terra. Tot seguit, la víctima surt del vehicle, moment en què un altre integrant del grup aprofita per agafar la bossa de mà o altres pertinences de l’interior del vehicle.
Seguidament, un cop tenen la bossa de mà agafen les targetes bancàries de les víctimes i ràpidament fan compres, extraccions o transferències de manera fraudulenta.
