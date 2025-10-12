Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El robatori que comença amb una distracció: quatre detinguts per un furt amb el mètode de la sembra a Sant Joan

Van intentar fer servir les targetes de la víctima i van ser interceptats a la C-55, a Monistrol de Montserrat

Detnguts per un robatori a una dona a Sant Joan de Vilatorrada

Detnguts per un robatori a una dona a Sant Joan de Vilatorrada / MOSSOS D'ESQUADRA

Núria León

Núria León

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes com a autors d'un robatori a una dona amb el mètode de la sembra a Sant Joan de Vilatorrada. El furt es va cometre el passat 9 d'octubre en un supermercat de la localitat.

Els autors van llençar unes monedes a terra per distreure a la víctima i sostreure la seva bossa de mà. Van intentar extreure diners amb les targetes sostretes, una de 500€ i dues de 1000€, sense èxit, ja que la víctima ja havia bloquejat les targetes.

Els agents van poder identificar el vehicle dels autors gràcies a les càmeres de seguretat del supermercat i van ser interceptats per la policia en un control de trànsit que s'estava fent a la C-55, a Monistrol de Montserrat. Abans d'aturar-se van llançar el mòbil per la finestra del vehicle. El fons de pantalla era una foto de la víctima i el dispositiu estava valorat en 1200 euros.

Els detinguts, de 29, 40, 49 i 53 anys, estan acusats com a presumptes autors de furt i estafa bancària amb targetes. Tots els homes són multireincidents per furts i acumulen més de 35 detencions pels mateixos fets. Un dels detinguts tenia vigents dues ordres de detenció pendents per furt de la sembra a Olot i una judicial d'un jutjat de Saragossa.

Què és aquest tipus de robatori?

El mètode de la sembra es tracta en un modus operandi on un membre del grup distreu a la víctima fent-li creure que li ha caigut alguna cosa a terra. Tot seguit, la víctima surt del vehicle, moment en què un altre integrant del grup aprofita per agafar la bossa de mà o altres pertinences de l’interior del vehicle.

Seguidament, un cop tenen la bossa de mà agafen les targetes bancàries de les víctimes i ràpidament fan compres, extraccions o transferències de manera fraudulenta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
  2. Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
  3. D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
  4. La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
  5. Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
  6. Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
  7. Commemoració del centenari de Verdaguer a Manresa: l'intent del franquisme d'«inculcar entre la població el sentiment d’espanyolitat»
  8. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «La capacitat d'orientació ha minvat des que hi ha GPS i Google Maps, i la memòria s'ha perdut per la Viquipèdia»

El CE Manresa en té prou amb dos gols en dos minuts per sumar la tercera victòria de la temporada (0-2)

Així és com s’esculpeix una carbassa gegant

Així és com s’esculpeix una carbassa gegant

VÍDEO | L'art d'esculpir una carbassa

VÍDEO | L'art d'esculpir una carbassa

El robatori que comença amb una distracció: quatre detinguts per un furt amb el mètode de la sembra a Sant Joan

El robatori que comença amb una distracció: quatre detinguts per un furt amb el mètode de la sembra a Sant Joan

Ensurt per l'incendi d'un cotxe a l'AP-7, a Martorell

Ensurt per l'incendi d'un cotxe a l'AP-7, a Martorell

Un taller a Manresa ensenya com es fa una pancarta reivindicativa

Un taller a Manresa ensenya com es fa una pancarta reivindicativa

Així és el nou espai museogràfic de Calonge de Segarra

Així és el nou espai museogràfic de Calonge de Segarra

Solpost Carinyena 2022

Solpost Carinyena 2022
Tracking Pixel Contents