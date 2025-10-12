El SEM ha atès un centenar de persones de la Catalunya per problemes amb la calor aquest estiu
En el conjunt del país 2.484 atencions, i tant les comarques del centre del país com les del Pirineu es troben entre les àrees amb menor número d'atencions del SEM realitzades
Regió7
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 94 persones per problemes mèdics relacionats amb la calor aquest estiu passat. A l'àrea del Pirineu hi ha hagut 27 assistències i a la del Penedès, que inclou part de l'Anoia, 217. En el conjunt del país hi ha hagut un total de 2.484 persones. Les dades corresponen al període que va des de l' 1 de juny fins al 30 de setembre de 2025
De les 2.484 persones ateses, un 49% ha requerit l’activació d’una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 51% han estat ateses de forma no presencial pel servei 061 Salut Respon. Un 52% de les persones afectades han estat dones i un 48% homes. Per número d'assistència, la relació és la següent: Barcelona Ciutat, 516 persones ateses; Barcelona Metropolitana Nord, 492; Girona, 360; Barcelona Metropolitana Sud, 315 ; Camp de Tarragona, 292; Penedès, 217; Lleida, 98; Catalunya Central, 94; Terres de l'Ebre, 73; i Alt Pirineu i Aran, 27.
Aquesta temporada estiuenca, d'acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, Protecció Civil de la Generalitat ha activat en alerta diversos cops el Pla PROCICAT. Des de l’inici de l'activació del Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) s’han registrat a Catalunya tres períodes en els quals les temperatures observades màximes tant diürnes com nocturnes han estat, de manera continuada en el rang de calor intensa (temperatura observada superior a l’esperada per aquest període de l’any amb un interval de confiança del 98%), i molt intensa (sobrepassant el valor superior d’aquest interval en més de 2ºC).
El primer període va durar del 28 de maig a l’1 de juny i el segon va començar el 9 de juny i va mantenir-se fins al 6 de Juliol. Aquest segon episodi va afectar especialment les comarques de Ponent, la Catalunya Central, el Litoral Central i les comarques de Girona.
El darrer episodi va començar el 9 d’agost i va acabar el dia 19 del mateix mes. La temperatura mitjana màxima durant el dia a Catalunya ha estat de 37,8ºC el dia 16 d’agost, superant en 4,8ºC el límit superior mes 2 °C de les sèries històriques, coincidint a més amb un episodi d’alt risc d’incendi, en el que es va activar també l’alerta del Pla INFOCAT.
Des de l’inici del pla s’han realitzat 427 alertes de calor intensa o molt intensa diürna o nocturna en 39 comarques de Catalunya. Les comarques amb més alertes han estat el Segrià, el Pla d’Urgell i el Baix Llobregat.
En tots aquests episodis, Protecció Civil de la Generalitat, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT ha informat els municipis de les zones afectades demanant-los que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Commemoració del centenari de Verdaguer a Manresa: l'intent del franquisme d'«inculcar entre la població el sentiment d’espanyolitat»
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres