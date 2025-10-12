Veïns de Sallent usuaris del bus a Barcelona demanen més reforç i freqüència
Representants dels afectats per la saturació del servei han traslladat en persona a la directora de Transport un seguit de demandes perquè no es quedin viatgers a terra, i n'esperen resposta en 15 dies
Consolidar el reforç (ampliació del nombre de vehicles) que ja s’ha introduït en un parell d’horaris matinals; aplicar aquesta mateixa mesura en altres moments del dia; i incrementar freqüències per cobrir millor les franges més crítiques, les de més demanda, que en alguns moments queden descobertes.
Aquestes són les principals demandes que veïns de Sallent que són usuaris habituals de la línia de bus que va de Berga fins a Barcelona (i que inclou Sallent entre les seves parades) han traslladat personalment a la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, María Jesús López, per donar solucions a la saturació que el servei pateix en hores punta, que fa que alguns busos no puguin absorbir tota la demanda. Propostes en forma de requeriment que segons Mirella Cortès, una de les portaveus d’aquests usuaris, la màxima representant del govern en aquesta matèria s’ha compromès a estudiar-ne les possibilitats de fer-les efectives, «i donar-nos-en resposta en uns quinze dies».
Per tant, ara la pilota és a la teulada de la Generalitat, que és coneixedora de primera mà d’una problemàtica que els afectats ja van fer públic a través de Regió7, que en les últimes tres setmanes li han comunicat mitjançant el registre d’incidències, «cada vegada que n’hem tingut constància», i que ara, a més, li han pogut exposar de viva veu.
Ha estat en el marc d’una reunió que ha tingut lloc aquesta setmana a l’ajuntament de Sallent, i en la qual van participar, a banda de la directora general, l’alcalde, Oriol Ribalta, i sis usuaris sallentins en representació del conjunt dels afectats.
Tal com va explicar Regió7, a banda d’altres queixes i demandes del conjunt de la línia, en aquest cas concret el que passa és que, sobretot als matins dels dies feiners, els busos que surten de Berga i fan parada a tots els pobles, arriben a Sallent pràcticament plens. Això fa que moltes vegades es quedi gent a terra, perquè no tothom té espai a l'autobús.
Tres mesures principals
Tot i que la situació no és nova, asseguren que des de l'inici d'aquest curs s'ha agreujat. Exposen que agafar els busos que paren a 1/4 de 7 i a 1/4 de 8 del matí a Sallent per anar a Barcelona (n'hi ha un altre a 1/4 de 10) s'ha convertit en un malson per als afectats, perquè tot sovint hi ha persones que es queden a terra. De fet, Cortès detalla que en menys de quinze dies van comunicar un total de «vuit incidències importants en aquesta línia, de les que nosaltres hàgim tingut constància. De gent que no havia pogut pujar als busos perquè era ple». En un dels casos, fins a 18 persones que es van quedar a terra. Detalla, però, que la problemàtica també es dona en sentit invers (de Barcelona cap a Berga), sobretot a la tarda, en el retorn, entre les 4 i a 2/4 de 7.
Segons ha detallat Mirella Cortès (que és exalcaldessa de Sallent i exsenadora per ERC) les peticions concretes que van posar sobre la taula són principalment tres. En primer lloc, reforçar alguns horaris que també es detecten com a saturats i que no s’han ampliat amb més busos per donar cabuda a tothom. És el cas del que surt de Sallent cap a Barcelona a les 7:18 del matí, però també alguns de la franja de retorn de la tarda, des de la parada de Passeig de Gràcia.
La segona demanda és que s’ampliïn freqüències amb alguna expedició més que ara no es fa. Una de molt concreta és omplir el buit que hi ha entre el que surt a les 7:18 i el de les 9:18. És a dir, que s’incorpori un servei al voltant de les 8 del matí, «que ajudaria a descarregar tota aquesta franja i, per tant, l’autobús anterior i posterior».
I, en tercer lloc, tot i que es dona per suposat, incideixen en el fet que els reforços que ja s’han fet en els últims dies (la incorporació d’algun bus més a les sortides de les 6:18 i 9:18) «es consolidin» i es mantinguin ja en el temps, i que no siguin una mesura només temporal.
Mentre no s’apliquin mesures, Mirella Cortès lamenta que «cada dia és una aventura, perquè mai no saps si hi podràs pujar». I té clara la diagnosi: «el problema principal és que el nombre d’usuaris ha augmentat notablement en comparació amb deu anys enrere, la qual cosa és molt positiva, però el nombre de busos és el mateix que fa una dècada, o més». També subratlla que «el que li vam fer veure a la directora és que aquest és un eix viari de primer ordre i que porta moltíssima gent cap a Barcelona. Però no està en consonància amb el servei. Si el servei funcionés encara hi hauria més gent».
Cortès afirma que de la reunió amb la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat en va tenir la constatació que «n’és plenament conscient. Es va mostrar receptiva i plegat vam fer tota una diagnosi del problema».
