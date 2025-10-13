L’Ajuntament de Sant Joan encara no té resposta sobre el canvi de traçat del nou col·lector
En la línia del que exigeix el consistori, una entitat ambiental del municipi ha iniciat una campanya ciutadana perquè la canonada passi íntegrament per l’altre costat del riu Cardener
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada encara no té resposta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el govern de la Generalitat a qui reclama que el projecte del nou col·lector de salmorres prevegi un nou traçat que redueixi l’impacte ambiental i urbanístic al municipi. Segons fonts municipals, l’Ajuntament està pendent que aquesta setmana l’ACA posi data a una trobada entre les dues parts, que havia de tenir lloc fa uns dies, però es va cancel·lar. En la mateixa línia de les reivindicacions del consistori, l’entitat ciutadana Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada ha engegat una campanya per reclamar que el nou col·lector s’allunyi de la població.
Les reiterades reclamacions de l’Ajuntament de Sant Joan perquè es faci un traçat alternatiu al que preveu el projecte del nou col·lector de salmorres al seu pas pel poble ha sumat ara la complicitat de la ciutadania. En la línia del que exigeix l’Ajuntament, Voluntàries Mediambientals demana a la Generalitat, amb firmes i pancartes, que la canonada passi íntegrament per l’altre costat del riu Cardener. La mobilització no és una oposició a la canonada, sinó a com l’ha projectada l’Agència Catalana de l’Aigua en aquest tram. En essència, el que es reclama és que s’allunyi del nucli urbà, al contrari del que, de moment, està previst i aprovat. L’entitat està reforçant aquesta demanda amb una recollida de firmes i amb pancartes reivindicatives que ha penjat per diferents punts del poble.
En concret, es tracta del ramal del Cardener, que anirà des de Castellgalí (on s’ajunta amb el del Llobregat per anar fins al Prat, on desemboca al mar) fins a les instal·lacions mineres de Súria i d’aquí fins a Cardona per evacuar-ne les aigües salobres.
Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada afirma que aquesta canalització, «al seu pas pel nostre municipi, ha estat projectada amb un traçat absolutament devastador. L’entorn mediambiental i social del riu quedarà totalment destruït». Subratlla que «un cop instal·lats els tubs a sota terra, a sobre no es podrà restaurar ni urbanitzar absolutament res. Això implica que la zona del passeig del Riu, des del polígon industrial Pla dels Vinyats fins a Cal Gallifa», quedaria afectada, «començant pel bosc de ribera conformat per freixenedes i alguna clapa d’àlbers i seguint per la passera de la resclosa, l’espai recentment inaugurat de cal·listènia, la futura zona d’esbarjo de gossos, els nous arbres plantats, la via blava prevista sota el pàrquing del Bonpreu i Macocersa, la zona del davant de les fàbriques tèxtils habilitada amb els bancs sovint plens de santjoanencs i santjoanenques...».
L’entitat, conjuntament amb l’Ajuntament, proposen «una alternativa al traçat previst del col·lector que tindria molt menys impacte ambiental, social i paisatgístic». Es tracta de fer passar els tubs del col·lector «per la banda esquerra del riu o directament per sota de la C-55». És a dir, pel costat del Cardener oposat al nucli urbà, allunyant-lo d’aquest.
Moció unitària del ple municipal
A final del mes de juny passat, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar una moció de tots els grups municipals on reclamava aquest canvi en el traçat previst en el projecte del nou col·lector de salmorres. El consistori santjoanenc proposa el recorregut alternatiu per l’altra llera del riu Cardener i per aquest motiu reclamava a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i al govern de la Generalitat que estimi les al·legacions que va presentar i prevegi el nou traçat.
El novembre del 2023, el ple de Sant Joan ja havia aprovat per unanimitat les al·legacions al projecte on es demanava un canvi del traçat previst en el tram urbà del municipi.
La darrera notícia que havia tingut l’Ajuntament de Sant Joan sobre el projecte del nou col·lector va ser a principi de juny quan van citar als propietaris, entre els quals hi ha el consistori, per firmar l’acta d’ocupació dels terrenys per on ha de passar la infraestructura segons el projecte previst.
D'altra banda, Compromís amb Sant Joan, a través del grup parlamentari dels Comuns, va presentar a l'estiu una proposta de resolució perquè els grups parlamentaris instin al Govern de la Generalitat a acceptar les al·legacions de l’Ajuntament, que proposen aquest recorregut alternatiu més allunyat del nucli urbà i amb menys impacte ambiental i urbanístic que el que preveu el projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals
- Necrològiques del 12 d'octubre de 2025