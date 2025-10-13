La Fira de Tardor de Navàs potencia els vins i els productes gastronòmics de proximitat
Un centenar de parades d’artesania i alimentació participaran diumenge a la festa, que arrenca aquest divendres amb un extens programa d’actes
Regió7
El comerç local, l’artesania, la cultura i la sobirania alimentària seran els quatre eixos des dels quals pivotaran tots els actes programats per la 93a Fira de Tardor de Navàs, que se celebrarà el pròxim cap de setmana. Diumenge serà la jornada central amb un centenar de parades d’artesania i alimentació a la plaça de l’Ajuntament, però divendres i dissabte ja hi ha programat un extens programa d’actes culturals i lúdics, entre els quals destaca l’estrena de dos gegantons.
Les activitats de la Fira de Tardor de Navàs arrencaran aquest divendres amb jocs gegants al carrer a la plaça de l’Església, una trobada amb la periodista i escriptora Núria Bacardit, el lliurament de premis dels Relats Breus 2025 i la inauguració de Set de Joia al Centre Enoturístic del Pla de Bages, una experiència sensorial i artística on la joieria contemporània i el vi del Pla de Bages es troben i dialoguen.
El patrimoni, la vinya i els productes de proximitat seran els protagonistes de la jornada de dissabte. La fira començarà amb el comerç al carrer, on els botiguers i botigueres del poble trauran l’aparador davant dels seus establiments. A les 9 del matí es farà la caminada Entrevinyes, d’uns 7 km, que sortirà del Centre Enoturístic del Pla de Bages i es visitaran diferents vinyes dels entorns de Navàs. Amb l’acompanyament del Centre Excursionista Navàs, Maria Estruch ens explicarà les fases de la vinya i es podrà gaudir d’una degustació de vins de Jaia Viticultor, així com embotit de Queviures Victòria.
A les 12 del migdia a la plaça de l’Església, es podrà gaudir de tapes i vins de proximitat, amb l’Agrupació Sardanista de Navàs, formatges de Cal Music, vins d’Exibis, Jaia Viticultor, La Diferenta i Vinyas d’Empremta i Més Que Crep. Serà aleshores quan es donarà a conèixer el nou gegantó i la seva acompanyant, nascuts de la inquietud per la cultura popular dels infants de Navàs i, a continuació, hi haurà música en directe amb el concert de Moi & Toti.
A la tarda, al Casal de la Gent Gran, hi haurà torneig de botifarra i començarà el Festival Test a la plaça de la Cooperativa. A la plaça de l’Església, a les 5, començarà la segona Trobada de Bestiari de Navàs, amb cercavila i ballada a la plaça de l’Ajuntament. A partir de les 7, hi haurà el Tastaentorn, on es podran degustar vins, formatges, tapes i cervesa de proximitat amb Exibis, Jaia Viticultor, La Diferenta, Vinyas d’Empremta, el celler convidat Espardenya i Esclop, cervesa Hoppit, Cal Music, Cal Fuster i Més Que Crep, tot amenitzat amb música en directe a càrrec de Cece Giannotti Quartet.
A més, al Casal Sant Genís hi haurà l’obra de teatre «Taules separades», a càrrec del Grup Escènic Navàs i la colla de L’Òliba de Navàs tancarà la jornada amb balls tradicionals a càrrec de Pocasolfes a la plaça de l’Ajuntament i la festa La Bestiesa, a la pista Sant Jordi.
Diumenge, plat fort de la fira
El plat fort de la Fira de Tardor serà diumenge, amb un centenar de parades d’artesania i alimentació a la plaça de l’Ajuntament. Durant tot el dia, torna l’A prop, amb la presentació de Muràlia, la nova ruta pels murals de Navàs, la presentació del projecte d’Eixarcolant, el tast de formatge de Cal Music, la creació d’un vermut de la mà d’Slow Turisme, un tast de xocolata de Cacau Pastisseria, vi de Vinyas d’Empremta i cervesa amb The Goats Alternative Project. També hi haurà diverses demostracions d’oficis i tallers d’artesania. Durant el matí s’han programat activitats com la 28a Trobada de puntaires, l’exposició de fotografies de Fotofilm Navàs i la 37a Roda d’esbarts de la Catalunya Central amb l’Esbart DansaJove de Navàs. A la tarda, hi haurà jocs infantils amb «Xics del Xurrac», seguits de l’audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell i l’Agrupació Sardanista de Navàs.
