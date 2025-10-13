Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Arxiu Municipal de Sant Fruitós digitalitza els padrons històrics d’habitants

N’ha començat el procés amb l’objectiu de preservar els que hi ha des de 1888 i facilitar-ne la consulta

Els treballs de digitalització ja han començat

Els treballs de digitalització ja han començat / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Redacció

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat el projecte de digitalització dels padrons d’habitants històrics conservats a l’Arxiu Municipal amb l’objectiu de millorar-ne la conservació i facilitar-ne l’accés sense manipular els originals.

Els padrons d’habitants són una font documental molt valuosa per a investigadors, historiadors, genealogistes i ciutadania en general, ja que permeten reconstruir la composició demogràfica i social del municipi al llarg del temps.

En el cas de Sant Fruitós, l’Arxiu conserva padrons des de l’any 1888 fins al 1996, moment en què aquest registre es va informatitzar.

La digitalització que s’està realitzant inclou la totalitat dels padrons en suport paper, i es duu a terme gràcies al suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, que ha finançat íntegrament el cost del projecte.

Es preveu que estigui completament enllestit abans de finals d’any. Fins aleshores, no es podran atendre consultes relacionades amb els padrons d’habitants, ja que els documents es troben en procés de digitalització.

