L’Arxiu Municipal de Sant Fruitós digitalitza els padrons històrics d’habitants
N’ha començat el procés amb l’objectiu de preservar els que hi ha des de 1888 i facilitar-ne la consulta
Redacció
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat el projecte de digitalització dels padrons d’habitants històrics conservats a l’Arxiu Municipal amb l’objectiu de millorar-ne la conservació i facilitar-ne l’accés sense manipular els originals.
Els padrons d’habitants són una font documental molt valuosa per a investigadors, historiadors, genealogistes i ciutadania en general, ja que permeten reconstruir la composició demogràfica i social del municipi al llarg del temps.
En el cas de Sant Fruitós, l’Arxiu conserva padrons des de l’any 1888 fins al 1996, moment en què aquest registre es va informatitzar.
La digitalització que s’està realitzant inclou la totalitat dels padrons en suport paper, i es duu a terme gràcies al suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, que ha finançat íntegrament el cost del projecte.
Es preveu que estigui completament enllestit abans de finals d’any. Fins aleshores, no es podran atendre consultes relacionades amb els padrons d’habitants, ja que els documents es troben en procés de digitalització.
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals
- Necrològiques del 12 d'octubre de 2025