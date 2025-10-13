Montserrat acull a partir d’aquest dimarts les Jornades de la Xarxa estatal de Geoparcs
La trobada reuneix durant tres dies els 18 geoparcs de l’Estat per compartir experiències, projectes i reptes de futur
Regió7
El Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central acollirà, des d’aquest dimarts i fins dijous, les 10es Jornades Obertes de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials, una trobada de referència que reuneix els 18 geoparcs de l’Estat per compartir experiències, projectes i reptes de futur. Les jornades se celebraran a Montserrat, coincidint amb els actes del Mil·lenari, i tindran una destacada presència institucional i científica. El sopar inaugural comptarà amb la participació del president del Parlament, Josep Rull, així com amb diversos diputats i una nodrida representació d’alcaldes i alcaldesses del Bages i d’arreu de Catalunya.
La primera sessió, que tindrà lloc aquest dimarts a l’edifici Mirador dels Apòstols, serà oberta a tota la comunitat educativa i al públic interessat. S’hi debatrà sobre el paper dels geoparcs com a motor educatiu i eina de sensibilització ambiental, especialment en relació amb la ciència, la sostenibilitat i el canvi climàtic. El programa inclou ponències i experiències dutes a terme per diversos geoparcs de l’Estat, que mostraran com es pot integrar el patrimoni geològic i natural en els projectes educatius de les escoles i instituts.
Rull presidirà el sopar institucional
El vespre del mateix dimarts tindrà lloc el sopar institucional de les Jornades, que comptarà amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i més de 150 persones representants del món local, comarcal i parlamentari, així com membres dels diferents geoparcs de l’Estat i representants institucionals dels seus territoris.
A partir de dimecres, les sessions estaran dedicades exclusivament als representants dels geoparcs de la xarxa estatal. Durant dos dies, els participants recorreran diferents punts d’interès geològic del Bages i prendran part en la reunió ordinària de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials Unesco. Per al president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, «acollir aquestes Jornades és una gran oportunitat per donar visibilitat al nostre Geoparc i reforçar el nostre compromís amb l’educació, la sostenibilitat i la geoconservació, així com amb la divulgació del patrimoni natural i cultural que tenim».
La trobada coincideix amb dues efemèrides destacades: el 10è aniversari de la creació del Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs de la Unesco i el 25è aniversari de la Xarxa Europea de Geoparcs. Amb la seva acollida, el Geoparc de la Catalunya Central referma el seu compromís amb la ciència, l’educació i la sostenibilitat, i situa la Catalunya Central com a referent internacional en la gestió i divulgació del patrimoni geològic.
