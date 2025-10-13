Sant Fruitós habilita un espai d’aturada ràpida davant de l’Escola de Música
La zona vol facilitar a les famílies que puguin deixar i recollir els alumnes amb seguretat i agilitat
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en funcionament una nova zona d’aturada ràpida, de 30 segons, davant de l’Escola de Música, l’anomenada «Stop and go», perquè les famílies puguin deixar i recollir els alumnes amb seguretat i agilitat. La parada està pensada per millorar la mobilitat i garantir la seguretat dels alumnes en les hores d’entrada i sortida al centre educatiu.
Aquest espai permetrà als vehicles aturar-se uns segons per baixar o recollir els alumnes sense bloquejar el trànsit ni ocupar espais d’estacionament destinats a altres usos.
Des del consistori es recorda que no es tracta d’una zona d’aparcament, sinó d’un espai d’ús temporal i responsable, pensat exclusivament per facilitar la mobilitat i reduir les congestions davant del centre.
