Sant Vicenç reuneix una vintena de parelles d’arreu al desè Campionat de Botifarra
El certamen és organitzat per la Penya Blaugrana i enguany ha proclamat campions una parella bagenca
Regió7
Una dècada ja és una trajectòria. I deu edicions és el que ha complert aquest cap de setmana el Campionat de Botifarra Vila de Sant Vicenç de Castellet ‘Memorial Oriol Sardà’. Organitzat per la Penya Blaugrana de Sant Vicenç, va comptar amb una nodrida participació de parelles vingudes d’arreu de Catalunya (Lleida, Agramunt, Peramola, Igualada, Sant Quirze del Vallès, Olost, Vic…), la qual cosa posa de manifest el seguiment que manté aquest popular joc de cartes.
En concret, van ser un total de 21 parelles les que van competir esgrimint una combinació d’astúcia, intel·ligència i una mica de sort durant 5 partides, en un campionat que se celebra mitjançant el sistema suís de puntuació.
El campionat va proclamar com a guanyadors una parella bagenca, formada pel Pep i el Carles, de Súria i Artés, que es van endur un pernil d’alta qualitat i un trofeu cedit per l’Ajuntament. El torneig va tenir lloc dissabte, va començar amb les partides a les 4 de la tarda i va finalitzar amb un sopar de germanor, on el condiment principal, com no podia ser d’altra manera, era una botifarra (de pam).
El repartiment de premis va estar encapçalat pel president de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç, Eduard Culla, la vicepresidenta, Paqui Vizcaino, i va comptar amb la presència del regidor d’Esports de l’Ajuntament, Toni Calveras. Tots els participants van rebre el seu premi i van felicitar l’entitat organitzadora pel bon desenvolupament de l’acte i el bon ambient que hi va haver entre els diferents contrincants. També van animar la Penya a seguir organitzant, en el futur, un campionat que cada cop és més difícil de trobar arreu de Catalunya.
