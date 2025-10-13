Súria acollirà dissabte la Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya
L’esdeveniment coincideix amb la celebració dels 150 anys d’història de la colla amfitriona, el Tro Gros
Redacció
Súria serà aquest dissabte la capital dels trabucaires. El municipi acollirà la 43a Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya, organitzada pels trabucaires del Tro Gros, que enguany celebren 150 anys d'història. L’esdeveniment reunirà trabucaires de tot Catalunya, que ompliran el cel de fum i es faran sentir pels carrers de la vila.
La trobada tindrà lloc aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, amb la cercavila inicial. A les 12 del migdia es farà l’acte institucional a l’Ajuntament i, tot seguit, la cercavila de cloenda, que acabarà amb la galejada final. Després d’un dinar de germanor a la plaça Sant Joan, a la tarda hi haurà activitats per a tots públics amb conta contes, jocs tradicionals i concerts.
La colla amfitriona, el Tro Gros, assegura que «és un orgull acollir la trobada aquest any d'aniversari i poder mantenir aquesta tradició» i subratlla que la 43a Trobada Nacional de Trabucaires «és una ocasió única per gaudir de la cultura catalana, conèixer la tradició del trabuc i celebrar els 150 anys del Tro Gros».
