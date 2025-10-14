Cal Clarassó de Santpedor ja funciona com a espai cívic i acull les primeres activitats
El nou equipament sociocultural s’ha posat parcialment en marxa amb tallers i xerrades, però encara té pendents nous serveis i la concessió de l’espai de bar i restauració
Santpedor ja ha posat en marxa parcialment l’antiga fàbrica de Cal Clarassó, que ha reobert portes transformada en un espai sociocultural. El nou equipament, un dels grans projectes que ha anat materialitzant el municipi bagenc en els darrers set anys, ja ha començat a omplir-se de vida i ha acollit les primeres activitats, com ara tallers i xerrades. L’espai, però, encara no funciona al 100%, a l’espera d’ampliar els serveis oberts a la ciutadania i entitats, i té pendent la concessió per a la gestió del bar.
Actualment, Cal Clarassó ja funciona de manera parcial amb les classes de català del Servei de Primera Acollida, el Servei de l'Aula Socioeducativa, el Cicle tallers de dones +65, el grup de suport d'Ajuda Mútua per a persones cuidadores, el taller de fotografia, xerrades i conferències. Més endavant, ha d'acollir més serveis oberts a la ciutadania i entitats, segons han informat fonts municipals. El consistori subratlla que «l’espai tindrà un enfocament comunitari i inclusiu que permeti crear espais de convivència oberts a tothom». També comptarà amb cafeteria i restauració, un servei que té pendent la concessió.
La fàbrica de Cal Clarassó, declarada Bé Cultural d’Interès Local, es troba dins el nucli urbà de Santpedor dins el recinte de la muralla del segle XIV i al costat del portal de Sant Francesc. El recinte ocupa prop de mil metres quadrats amb un edifici de dues plantes quasi rectangulars amb un interior diàfan. L’equipament disposa d’espais pensats principalment per a persones grans amb aules multiús per poder fer informàtica, cuina i altres tallers; una zona de bar i restaurant, una sala d’actes polivalent i també espais per a l’escola d’adults i altres activitats obertes a les entitats.
Un projecte per fases
El projecte de Cal Clarassó es va redactar el 2018 per un equip conformat per tres despatxos d’arquitectura i, per la seva envergadura, s'ha anat materialitzant per fases. Les obres de la primera fase van incloure la reurbanització dels carrers Valls i Doctor Antoni Vila i la rehabilitació de les façanes i de la coberta i la consolidació de l’antiga xemeneia. En una segona fase es va fer la distribució d’espais interiors, les instal·lacions i equipament i els acabats.
A principi del 2020 també es va aprofitar per adequar l’antiga capella que d’aquest complex fabril en oficina de turisme. El nou equipament forma part del projecte per impulsar el Geoturisme al Bages i es va fer realitat a través del Consell Comarcal amb el finançament dels fons europeus. La capella de Cal Clarassó, que està ubicada al pati de la fàbrica, es trobava en força mal estat, amb les portes tapiades i plena d’herbes i runa.
En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, Cal Clarassó va fer una jornada de portes obertes que va donar a conèixer el passat de la fàbrica i el que s’està duent a terme al nou equipament, així com la restauració que s'ha fet de part de la muralla que queda integrada en el recinte del nou equipament.
