El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
Jutgen un bagenc a qui acusen d'un delicte d'administració deslleial i demana el compliment d'una pena de tres anys de presó i el retorn dels diners estafats, 34.098 euros
L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim 21 i 22 d'octubre un bagenc acusat d'un delicte d'administració deslleial per haver-se aprofitat de la confiança de la víctima que li havia conferit poders generals a favor seu per tal que administrés el seu patrimoni. La Fiscalia l'acusa d'haver fet un ús indegut dels poders i reclama el compliment de tres anys de presó i el retorn de la quantitat estafada, 34.098 euros.
L'escrit d'acusació de la Fiscalia explica que el 24 de desembre del 2020 la víctima va conferir poders generals a favor de l'acusat davant del notari. L'acusació assenyala que li va confiar l'administració del seu patrimoni partint de la relació estreta que mantenia amb ell, des de feia més de 15 anys, iniciada amb vida del seu marit, atès que l'ajudava en l'explotació agrària de les seves finques rústiques.
D'altra banda, l'escrit assenyala que el mateix dia va autoritzar la donació de la finca en la qual residia, així com altres cinc finques rústiques situades al terme de Santpedor, a l'acusat. Després d'acceptar la donació de totes les finques i drets funeraris, l'acusat va donar a aquesta el dret d'ús de la finca fins a la seva defunció.
La Fiscalia apunta que, durant els anys 2021 i 2022, en la seva condició d'administrador de patrimoni, l'acusat va realitzar disposicions en efectiu no justificades i transferències bancàries als seus propis comptes que no obeïen a les despeses de cura personal de la víctima.
Així, l'acusa de realitzar una ampliació de titulars a favor seu en el número de compte que fins aleshores era exclusiu de la víctima. D'altra banda, apunta que, després de cancel·lar diversos productes d'estalvi i rescatar-ne els capitals, va utilitzar el diner líquid obtingut per realitzar traspassos als seus comptes bancaris. Segons l'escrit d'acusació, aquests traspassos no es justificaven en relació amb les despeses pel manteniment del patrimoni, ja que la mateixa víctima ja li havia fet donació de totes les seves finques rústiques i, per tant, tan sols havia de satisfer despeses pel seu aliment, habitació i cura personal per les quals mensualment es retiraven les quantitats corresponents en efectiu.
Per aquests fets, la Fiscalia demana una pena de tres anys de presó i el retorn dels diners sostrets de forma indeguda, que s'eleva fins a 34.098 euros.
