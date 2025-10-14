Guardons
Navarcles inaugura l’exposició del XXI Concurs de Fotografia
Jaume Grandia
La capella romànica de Sant Bartomeu de Navarcles va inaugurar l’exposició del XXI Concurs de Fotografia, que organitza l’Ajuntament i l’entitat Grup-Art El Coro, amb la col·laboració d’Ibada i d’establiments de restauració de la vila.
L’acte del veredicte i lliurament de premis fou presidit per Ingrid Palacios, regidora de Governació, Comunicació i Joventut, junt amb membres del Grup-Art El Coro. El jurat va emetre el següent veredicte, entre les 28 fotografies presentades: 1r Premi, Llums de nit de Miquel Martínez Solà; 2n Premi, Tardor al llac de Pep Moyano Lamas; 3r Premi, Posta de sol de Manuel Segura López; 4rt Premi, Cascada d’espurnes de Natàlia Zaporozhets; 5è Premi, Madre Lana de Abdelhak Razek; 6è Premi, Entre bancs i històries d’Izan Pardo Arnau.
L’exposició es pot visitar els dies 18 i 19 d’octubre, els matins de 12 a 2 i les tardes de 6 a 8.
