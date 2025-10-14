Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Navarcles inaugura l’exposició del XXI Concurs de Fotografia

Navarcles inaugura l'exposició del XXI Concurs de Fotografia

Navarcles inaugura l'exposició del XXI Concurs de Fotografia / Jaume Grandia

Jaume Grandia

Navarcles

La capella romànica de Sant Bartomeu de Navarcles va inaugurar l’exposició del XXI Concurs de Fotografia, que organitza l’Ajuntament i l’entitat Grup-Art El Coro, amb la col·laboració d’Ibada i d’establiments de restauració de la vila.

L’acte del veredicte i lliurament de premis fou presidit per Ingrid Palacios, regidora de Governació, Comunicació i Joventut, junt amb membres del Grup-Art El Coro. El jurat va emetre el següent veredicte, entre les 28 fotografies presentades: 1r Premi, Llums de nit de Miquel Martínez Solà; 2n Premi, Tardor al llac de Pep Moyano Lamas; 3r Premi, Posta de sol de Manuel Segura López; 4rt Premi, Cascada d’espurnes de Natàlia Zaporozhets; 5è Premi, Madre Lana de Abdelhak Razek; 6è Premi, Entre bancs i històries d’Izan Pardo Arnau.

L’exposició es pot visitar els dies 18 i 19 d’octubre, els matins de 12 a 2 i les tardes de 6 a 8.

