Sant Fruitós demana al departament d’Educació millores a l’escola Monsenyor Gibert

Un informe tècnic posa de manifest la necessitat d’intervenir a l’edifici del centre educatiu

Reunió amb la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Saray Gómez, a l'Ajuntament de Sant Fruitós

Reunió amb la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Saray Gómez, a l'Ajuntament de Sant Fruitós / Ajuntament de Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha demanat al departament d’Educació que impulsi millores a l’escola Monsenyor Gibert, per rehabilitar i adequar infraestructures que, amb el pas dels anys, han anat envellint. El consistori ho ha reclamat en el marc d’una visita al municipi de la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, i del director adjunt, Marc Peñarroya.

L’objectiu de la trobada, on han participat l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, el regidor d’Ensenyament, David Serrano, i la tècnica municipal d’Ensenyament i Esports, Mireia Subirana, ha estat analitzar les diferents necessitats dels centres educatius del municipi, tant pel que fa a infraestructures (edificis i instal·lacions) com a aspectes organitzatius, com ara la situació del personal docent, vetlladores i altres recursos educatius.

Durant la reunió, l’Ajuntament ha exposat la necessitat d’intervenir a l’edifici de l’Escola Monsenyor Gibert, que amb els anys s’ha anat envellint. En aquest sentit, ja s’ha elaborat un informe tècnic que posa de manifest aquesta necessitat, i el consistori ha sol·licitat al Departament d’Educació que impulsi les corresponents obres de millora a l’edifici.

Després d’una primera reunió a l’Ajuntament, el regidor David Serrano ha acompanyat els representants del Departament d’Educació en una visita als centres Monsenyor Gibert, Paidos i Pla del Puig, on les direccions han pogut exposar directament a la directora territorial les seves necessitats i particularitats. Així mateix, Gómez i Peñarroya han aprofitat la jornada per assessorar els equips directius sobre diversos aspectes de gestió i organització dels centres.

En el transcurs de les visites, s’han desplaçat a l’Institut Gerbert d’Aurillac, on han pogut veure com s’elaborava el mural col·lectiu fet pels alumnes i que simbolitza els valors de convivència, creativitat i germanor construïts al llarg dels deu anys d’intercanvis amb l’alumnat del Lycée Jean Giraudoux de Châteauroux, en el marc del programa Batxibac.

Com s'ha de tenir cura de les persones grans? La residència de Solsona impulsa un cicle de xerrades per aprofundir-hi

Troballa inesperada a Montserrat: descobreixen un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Colom

Santi Millan i Joan Dausà presenten a Movento Stern de Sant Fruitós de Bages el nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric

Avià transformarà el seu casc antic: més aparcament i pisos tutelats per a la gent gran

L'abat de Montserrat celebra quatre anys al capdavant del monestir

Victoria Beckham, de 51 anys, humanitza el seu marid David al llit: «Ronca i jo he de fer servir taps»

L'Escola Agrària de Manresa mostra la seva agricultura ecològica en una visita guiada

Comerç de Puigcerdà: fre als basars, impuls a la tradició

