Sant Fruitós demana al departament d’Educació millores a l’escola Monsenyor Gibert
Un informe tècnic posa de manifest la necessitat d’intervenir a l’edifici del centre educatiu
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha demanat al departament d’Educació que impulsi millores a l’escola Monsenyor Gibert, per rehabilitar i adequar infraestructures que, amb el pas dels anys, han anat envellint. El consistori ho ha reclamat en el marc d’una visita al municipi de la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, i del director adjunt, Marc Peñarroya.
L’objectiu de la trobada, on han participat l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, el regidor d’Ensenyament, David Serrano, i la tècnica municipal d’Ensenyament i Esports, Mireia Subirana, ha estat analitzar les diferents necessitats dels centres educatius del municipi, tant pel que fa a infraestructures (edificis i instal·lacions) com a aspectes organitzatius, com ara la situació del personal docent, vetlladores i altres recursos educatius.
Durant la reunió, l’Ajuntament ha exposat la necessitat d’intervenir a l’edifici de l’Escola Monsenyor Gibert, que amb els anys s’ha anat envellint. En aquest sentit, ja s’ha elaborat un informe tècnic que posa de manifest aquesta necessitat, i el consistori ha sol·licitat al Departament d’Educació que impulsi les corresponents obres de millora a l’edifici.
Després d’una primera reunió a l’Ajuntament, el regidor David Serrano ha acompanyat els representants del Departament d’Educació en una visita als centres Monsenyor Gibert, Paidos i Pla del Puig, on les direccions han pogut exposar directament a la directora territorial les seves necessitats i particularitats. Així mateix, Gómez i Peñarroya han aprofitat la jornada per assessorar els equips directius sobre diversos aspectes de gestió i organització dels centres.
En el transcurs de les visites, s’han desplaçat a l’Institut Gerbert d’Aurillac, on han pogut veure com s’elaborava el mural col·lectiu fet pels alumnes i que simbolitza els valors de convivència, creativitat i germanor construïts al llarg dels deu anys d’intercanvis amb l’alumnat del Lycée Jean Giraudoux de Châteauroux, en el marc del programa Batxibac.
