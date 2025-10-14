Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit greu un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a Sant Salvador de Guardiola

La C-37z ha quedat tallada durant 3/4 d'hora a causa del sinistre

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un motorista ha resultat ferit de gravetat en un xoc frontal amb un cotxe a Sant Salvador de Guardiola. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 8 del matí a la C-37z. En cconseqüència la via ha quedat tallada durant 3/4 d'hora en ambdós sentits, a l'alçada del quilòmetre 89.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius dels Bombers i dues unitats del SEM per atendre les persones implicades en l'accident. El motorista ferit ha esta traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  2. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  3. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  4. Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
  5. Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
  6. Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
  7. Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
  8. El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros

Estafa més d'11.000 euros a sis persones fent-se passar per un empleat de banc a Martorell

Estafa més d'11.000 euros a sis persones fent-se passar per un empleat de banc a Martorell

Ferit greu un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a Sant Salvador de Guardiola

Ferit greu un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a Sant Salvador de Guardiola

El somni de la Seu: nou milions per renovar el nucli antic

El somni de la Seu: nou milions per renovar el nucli antic

Un 2,8% dels accionistes clients del Sabadell acudeix a l’opa, un 1,1% del capital social

Un 2,8% dels accionistes clients del Sabadell acudeix a l’opa, un 1,1% del capital social

El temporal deixa pobles negats i milions en danys a les Terres de l’Ebre

El temporal deixa pobles negats i milions en danys a les Terres de l’Ebre

Una concursant d'OT, admiradora d'un ballarí de Collbató: «És una icona»

Una concursant d'OT, admiradora d'un ballarí de Collbató: «És una icona»

Luis Garvía, director en finances: "És un desastre absolut que un terç dels habitatges que s'adjudicaran sigui per herència"

Luis Garvía, director en finances: "És un desastre absolut que un terç dels habitatges que s'adjudicaran sigui per herència"

La Pobla de Lillet acull «Opera per Tutti»

La Pobla de Lillet acull «Opera per Tutti»
Tracking Pixel Contents