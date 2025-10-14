Ferit greu un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a Sant Salvador de Guardiola
La C-37z ha quedat tallada durant 3/4 d'hora a causa del sinistre
Un motorista ha resultat ferit de gravetat en un xoc frontal amb un cotxe a Sant Salvador de Guardiola. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 8 del matí a la C-37z. En cconseqüència la via ha quedat tallada durant 3/4 d'hora en ambdós sentits, a l'alçada del quilòmetre 89.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius dels Bombers i dues unitats del SEM per atendre les persones implicades en l'accident. El motorista ferit ha esta traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
