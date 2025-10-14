Voluntàries Mediambientals de Sant Joan ha recollit fins ara unes 400 firmes pel canvi de traçat del col·lector de salmorres
La plataforma ciutadana espera donar una empenta definitiva a la campanya aprofitant la festa dels Embarrats, aquest cap de setmana
L’entitat ciutadana Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada ha recollit fins ara unes 400 firmes, entre els llistats de paper i el portal change.org, dins de la campanya que té en marxa per reclamar que el nou col·lector de salmorres s’allunyi de la població. El col·lectiu ha expressat que la iniciativa segueix en marxa i que, precisament, esperen donar-hi una empenta definitiva aquest cap de setmana, aprofitant que el municipi celebra la festa dels Embarrats, i que posaran parada aprofitant la mobilitat ciutadana que s’hi espera.
Aquestes signatures han de servir de suport a l’escrit de reclamació que l’entitat ha redactat per traslladar-lo a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat per reclamar aquest canvi. En la línia del que també exigeix l’Ajuntament, la mobilització no és una oposició a la canonada, sinó a com l’ha projectada l’ACA en aquest tram.
En essència, el que es reclama és que s’allunyi del nucli urbà, al contrari del que, de moment, està previst i aprovat. Es tracta del ramal del Cardener, que anirà des de Castellgalí (on s’ajunta amb el del Llobregat per anar fins al Prat, on desemboca al mar) fins a les instal·lacions mineres de Súria i d’aquí fins a Cardona per evacuar-ne les aigües salobres.
Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada afirma que aquesta canalització, «al seu pas pel nostre municipi, ha estat projectada amb un traçat absolutament devastador. L’entorn mediambiental i social del riu quedarà totalment destruït». Subratlla que «un cop instal·lats els tubs a sota terra, a sobre no es podrà restaurar ni urbanitzar absolutament res. Això implica que la zona del passeig del Riu, des del polígon industrial Pla dels Vinyats fins a Cal Gallifa», quedaria afectada, «començant pel bosc de ribera conformat per freixenedes i alguna clapa d’àlbers i seguint per la passera de la resclosa, l’espai recentment inaugurat de cal·listènia, la futura zona d’esbarjo de gossos, els nous arbres plantats, la via blava prevista sota el pàrquing del Bonpreu i Macocersa, la zona del davant de les fàbriques tèxtils habilitada amb els bancs sovint plens de santjoanencs i santjoanenques...».
L’entitat, conjuntament amb l’Ajuntament, proposen «una alternativa al traçat previst del col·lector que tindria molt menys impacte ambiental, social i paisatgístic». Es tracta de fer passar els tubs del col·lector «per la banda esquerra del riu o directament per sota de la C-55». És a dir, pel costat del Cardener oposat al nucli urbà, allunyant-lo d’aquest.
L’entitat també ha penjat pancartes reivindicatives per diferents punts del poble.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
- El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros