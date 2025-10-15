Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Generalitat concerta les 30 places de la residència d'Ampans a Balsareny, que obrirà en breu

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha visitat el centre aquest dimecres, i també ha estat a Sallent i Navàs, on el departament invertirà en la construcció i millora d'equipaments

Visita de la consellera a la residència d'Ampans El Carrilet de Balsareny

Visita de la consellera a la residència d'Ampans El Carrilet de Balsareny / Departament de Drets Socials i Inclusió

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Balsareny

La residència El Carrilet que la Fundació Ampans va inaugurar el juliol a Balsareny per atendre persones amb discapacitat intel·lectual preveu obrir portes "ben aviat" després que ja té la confirmació per part de la Generalitat de les 30 places concertades que esperava per poder funcionar. L'anunci de la concertació l'ha fet aquest dimecres al migdia la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, a representants de l'entitat en el mateix centre, en el transcurs d'una visita que ha fet a la comarca.

L'equipament es va acabar de construir aquest estiu amb un ajut de 2,84 milions d'euros atorgats pel mateix departament en el marc de les subvencions per a projectes i activitats socials Convo24. El centre té capacitat per a 30 persones (totes les places ara concertades) amb discapacitat intel·lectual i alteracions conductuals amb necessitats d'alta complexitat que requereixen un suport extens en el seu dia a dia.

En la seva estada al Bages, la consellera també ha visitat Manresa, on ha parlat de la futura residència del Xup, i s'ha desplaçat fins a Sallent i Navàs, on el departament inverteix en projectes de millora d'equipaments residencials. A Sallent, s'ha reunit amb l'alcalde, Oriol Ribalta, per parlar de les obres de construcció de la residència i centre de dia, que ja es troben a la recta final. La Generalitat hi destina 1,64 milions d'euros, per a un equipament que tindrà 80 places, 37 de les quals són de nova creació. Navàs també serà un dels 9 municipis beneficiats per subvencions de construcció, ampliació i reforma d'equipaments socials municipals. En aquest cas, amb 395.045 euros per a la reforma i ampliació de la residència de gent gran, amb 18 noves places i la rehabilitació d'unes altres 23.

