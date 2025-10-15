Nova campanya de conscienciació ciutadana del Consorci del Bages per a la gestió de residus
L’acció incideix en l’equip humà i les necessitats de recursos que hi ha darrere el servei de recollida i tractament de deixalles, amb una flota de 180 camions i 550 professionals
Regió7
El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha posat en marxa la nova campanya de sensibilització ciutadana amb el lema «En la gestió de residus, fer-ho bé val diners, però VAL LA PENA». Per mitjà de diferents espais informatius i publicitaris, vol posar en valor l’equip humà i les necessitats de recursos que hi ha darrere el servei de recollida i tractament de residus.
La llei marca que els Ajuntaments han de tenir una taxa d’escombraries no deficitària, és a dir, que cobreixi el cost de tot el servei i això obliga alguns municipis a augmentar la seva taxa de residus. La campanya del Consorci del Bages vol recordar a la ciutadania tot el que inclou aquest servei que les llars paguen amb menys d’1 euro al dia: des d’una flota de 180 camions i 550 professionals per recollir la brossa a contenidors o cubells porta a porta, fins al manteniment d’àrees de contenidors, la xarxa de deixalleries, el tractament dels residus perquè es puguin reciclar, l’equip d’informació ambiental, la gestió de l’abocador perquè ocupi el mínim espai possible i no contamini o les activitats d’educació ambiental, entre altres.
La campanya es difon a través dels mitjans de comunicació del territori, en espais públics de diversos municipis consorciats, i a les xarxes socials del mateix Consorci.
35 municipis consorciats
El Consorci del Bages per a la gestió de residus, amb seu al Parc ambiental de Bufalvent, dona servei en recollida i tractament de residus a 35 municipis del Bages i el Moianès, i ha fet créixer la seva infraestructura i els seus equipaments per donar resposta a les noves necessitats.
Cada any, gestiona aproximadament unes 80.000 tones de residus. Fa anys, la majoria d’aquestes deixalles acabaven a l’abocador, totes barrejades. La tendència ha anat canviant i actualment més de la meitat de residus es recullen selectivament a través dels contenidors o cubells porta a porta, i de les deixalleries, perquè aquests residus puguin ser reaprofitats i es converteixin en nous materials o productes. En 10 anys s’ha passat del 38% de recollida selectiva al 51%.
Les normatives i la consciència ambiental afavoreixen l’augment constant de l’índex de recollida selectiva (aquells residus que separem correctament a casa i poden ser valoritzats o reciclats). Però per aconseguir aquest canvi, segons fonts del Consorci del Bages, «ha calgut -i caldrà- invertir en infraestructures, equipaments, maquinària i recursos humans».
Des del Consorci del Bages per a la gestió de residus, asseguren, s’aposta permanentment perquè els municipis implantin sistemes de recollida d’alt rendiment (porta a porta o contenidors tancats); es treballa en programes d’educació ambiental i sensibilització ciutadana; es milloren les instal·lacions de tractament de residus com el dipòsit controlat, la planta de transferència i la de compostatge; es posen en marxa nous projectes com la futura planta de valorització; es consolida una potent xarxa de deixalleries fixes i mòbils al servei de la ciutadania, entre altres.
