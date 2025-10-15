Sant Fruitós instal·la un desfibril·lador a l'institut públic i recol·loca el del pavelló
L'Ajuntament treu a l'exterior l'aparell del poliesportiu per poder-lo utilitzar, també, quan l'equipament estigui tancat
Regió7
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha instal·lat un nou desfibril·lador a l’entrada de l’Institut públic Gerbert d'Aurillac, sota el porxo. Per altra banda, el que es trobava a l’interior del pavelló esportiu s’ha instal·lat ara a l’entrada, al costat del bar. D’aquesta manera, es garanteix que, en cas de necessitat, es pugui fer ús del dispositiu tant si el pavelló està obert com tancat.
Aquests dos dispositius se sumen a la desena de desfibril·ladors que ja hi ha instal·lats al municipi. Concretament, es disposa d'aquests aparells a les urbanitzacions de la Rosaleda, les Brucardes, Pineda de Bages i Torroella de Baix, i dins del nucli també n'hi ha a la biblioteca municipal, a l’entrada de l’Ajuntament, a la Policia Local i al Nexe Espai de Cultura. També hi ha disponibles dues unitats mòbils; una al camp de futbol i a la piscina, i l’altra en un vehicle policial amb servei 24 hores.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Descobreixen a Montserrat el manuscrit d'un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Cristòfor Colom
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda