Dos ferits lleus en un xoc entre dos camions que talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
Un dels vehicles transportava porcs i els Bombers treballen per estabilitzar-lo i retirar els animals amb seguretat
L'accident ha provocat una fuita de combustible que ja ha estat controlada per part del cos d'emergències
Una topada entre dos camions, un d'ells carregat de porcs, talla aquest matí de dimecres la C-25, a Rajadell, en sentit Girona. El sinistre ha tingut lloc poc després d'1/4 d'11, entre els quilòmetres 125 i 126 de l'Eix Transversal. Quan els serveis d’emergència han arribat al lloc dels fets, els conductors ja es trobaven fora dels vehicles i, segons ha informat Trànsit, han resultat ferits lleus. Un d'ells ha estat donat d'alta al mateix lloc dels fets després d'una primera valoració i l'altre ha estat traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
L'accident s'ha produït per un xoc per encalç entre els dos camions. Des del primer moment, els Bombers han estabilitzat els vehicles amb puntals de grans càrregues. En el cas del camió que transportava porcs, en les imatges s'observa com la cabina s'ha desenganxat del vehicle i la càrrega ha quedat parcialment bolcada. L'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, ha explicat que es treballava per estabilitzar el camió i poder retirar els animals amb seguretat i fer una valoració de danys. L'altre camió transportava residus vegetals.
D'altra banda, l'accident ha provocat un vessament de combustible en el camió de porcs que ja ha estat controlat per part dels Bombers. Hi treballen cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, el SEM i els Mossos d'Esquadra.
Tallada la C-25 en sentit Girona
L'accident ha obligat a tallar l'Eix Transversal, en sentit Girona, generant retencions importants a la carretera. La previsió és reobrir-la una vegada es retirin els camions de la via i es pugui circular amb normalitat. Durant les tasques dels serveis d'emergències, també s'ha tallat un carril en sentit Lleida. Trànsit ha informat que es fan desviaments senyalitzats cap a la BV-3008.
