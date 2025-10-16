El Consell Comarcal reformarà la façana per millorar-ne el disseny i la visibilitat
Els treballs complementen la rehabilitació integral que s’està duent a terme des de fa dos anys a la seu, situada a la Muralla de Sant Domènec de Manresa
Després d’inaugurar la primera fase de les obres de rehabilitació de la seva seu, el juliol passat, el Consell Comarcal del Bages seguirà els treballs de reforma integral de l’equipament actuant a la façana. L’ens ha tret a concurs els treballs per millorar la imatge exterior de l’edifici, situat a la Muralla de Sant Domènec de Manresa, amb l’objectiu que guanyi notorietat mitjançant «un disseny més noble i institucional».
Els treballs de rehabilitació de la seu del Consell Comarcal del Bages viuran una nova fase centrada en la reforma de la seva façana principal. La restauració de la part exterior de l’edifici, que està en obres des de fa dos anys, pretén millorar-ne el disseny i la visibilitat. El projecte, redactat per Santamaria Arquitectes, té la finalitat de millorar la imatge exterior de l’edifici, «atorgant-li notorietat mitjançant un disseny més noble i institucional».
El projecte busca «realitzar un canvi d’imatge» de la façana principal de la Seu del Consell Comarcal del Bages, a través de l’actuació en l'àmbit de les plantes baixa i primera. El nou disseny pel basament de la façana incideix en el fet de «donar més notorietat i noblesa a l’edifici», a través de la creació d’una estructura adossada que unifica les finestres altes de la planta primera i a la vegada agafa les funcions de gran rètol identificador de l’equipament.
Aquesta nova estructura, segons assenyala el projecte, «és un caixó metàl·lic fixat a la façana que és suport d’una gelosia de lamel·les fixes d’alumini, que permeten deixar passar la llum natural per les finestres de la primera planta, i a la vegada són el suport pel nou rètol format per lletres lluminoses». L’aplacat de pedra de color gris existent en aquestes plantes inferiors serà substituït per pedra Cènia per tal d’unificar amb la tonalitat beix dels emmarcats i pilastres de les plantes superiors.
El Consell Comarcal del Bages va estrenar, el juliol passat, les primeres fases de les obres de rehabilitació de la seva seu, en un acte encapçalat pel president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Les reformes que s’hi han fet fins ara han comportat una modernització de l’edifici, des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la planta baixa fins al tercer pis, on hi havia l’antiga sala de plens, que s’ha convertit en un espai diàfan que ha recuperat l’antic sostre amb les encavallades originals.
La rehabilitació de la seu del Consell Comarcal, que es va iniciar fa dos anys amb l’accés a l’edifici i la nova Oficina d’Atenció Ciutadana, ha comportat una redefinició de tots els espais i la instal·lació d’energies renovables per aconseguir un model d’edifici sostenible i eficient.
Els treballs han de continuar amb la remodelació de la façana i l’adequació dels espais interiors que encara estan pendents de rehabilitar, entre els quals destaca la sala d’actes que s’ha de construir a la planta baixa. La remodelació ha suposat una reconfiguració de l’estructura de l’edifici, que abans havia acollit uns magatzems, per donar confortabilitat als espais i fer-los més diàfans, dinàmics i polivalents i adequar-los a les necessitats actuals amb una perspectiva transversal de l’acció pública.
L’edifici del Consell Comarcal del Bages, ubicat al número 24 de la Muralla de Sant Domènec de Manresa, havia acollit a partir dels anys 70 l’antic magatzem de Teixits Sant Domingo. L’immoble, que des de fa una trentena d’anys acull la seu de la institució, havia mantingut la seva configuració i estructura arquitectònica fins a la rehabilitació integral que ara s’hi està duent terme.
Abans de ser uns magatzems de teixits, a principi del segle passat, l’edifici havia sigut el taller de Mobles Jorba, que va quedar destruït per un incendi el 1946. L’empresa Indústries i Magatzems Jorba el va reconstruir i va obrir al seu lloc una nova botiga de mobles, amb un taller a la part del darrere, fins que el 1970 va ser comprat pels Teixits Sant Domingo i, posteriorment, es va convertir en la seu del Consell Comarcal.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»