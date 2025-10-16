Els geoparcs de l’Estat aposten des de Montserrat per enfortir la geologia a les aules
Més de 150 professionals de l’àmbit educatiu i representants de 17 espais han pres part a les jornades que s’han fet al Bages de la Xarxa Estatal de Geoparcs amb l'ensenyament com a eix central
Regió7
«El coneixement científic que ens proporcionen els Geoparcs ens ha de permetre plantejar el futur en termes de sostenibilitat». Són paraules que el president del Parlament, Josep Rull, ha pronunciat en el marc de les desenes Jornades Obertes de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials, organitzades pel Geoparc de la Catalunya Central, i que ha tingut lloc a Montserrat. Un esdeveniment que durant tres dies ha esdevingut un punt de trobada que ha reunit més de 150 professionals de l’àmbit educatiu i representants de 17 geoparcs diferents d’arreu de l’Estat, i que s’ha convertit en un espai de debat i reflexió sobre el paper dels Geoparcs en l’educació, la ciència i la sostenibilitat, i han servit per fer valdre la feina que s’ha fet en aquests àmbits en el cas concret de la Catalunya Central.
La sessió inaugural, oberta a la comunitat educativa, va comptar amb una gran participació i va centrar-se en tres blocs temàtics que van permetre compartir experiències sobre el paper dels Geoparcs com a motors educatius. Els blocs es van centrar en l’educació formal, l’educació pels reptes climàtics i de sostenibilitat en els Geoparcs, i la interpretació i innovació educativa sobre la geologia a les aules.
Les sessions de dos s’han dedicat exclusivament als representants dels 17 geoparcs, amb la participació d’una vuitantena de persones. Els assistents han pogut conèixer sobre el terreny diversos punts d’interès geològic del Bages, com Cardona, Súria, Sallent i Manresa, i han celebrat la reunió ordinària de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials UNESCO.
Eduard Mata, president del de la Catalunya Central, va posar de manifest en el decurs de les jornades que «els geoparcs són laboratoris del futur: coneixent el passat podem aprendre com volem que sigui el demà». Mata també va destacar «el suport del territori i la xarxa institucional que dona força al Geoparc de la Catalunya Central», i va remarcar que «aquestes jornades enforteixen, visibilitzen i posicionen el Geoparc com a referent educatiu i com a destinació turística sostenible».
El president del Parlament va destacar el fet que aquest geoparc «ha estat capaç de desenvolupar una narrativa pròpia i posar-la al servei del país i del seu desenvolupament sostenible».
Per la seva part, Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal del Bages, el reivindicava com «un projecte compartit, viu i obert al món, fruit de la feina de moltes institucions i persones», i hi afegia que «la millor manera de preservar el nostre patrimoni és posar-lo al servei de l’educació, el coneixement i el desenvolupament sostenible».
Aquesta edició de les Jornades ha coincidit amb dues efemèrides rellevants: el 10è aniversari del Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs de la UNESCO i el 25è aniversari de la Xarxa Europea de Geoparcs.
Des del Geoparc de la Catalunya Central, la valoració ha estat molt positiva, «ja que l’esdeveniment consolida el Geoparc de la Catalunya Central com un referent de divulgació, recerca i educació, i reforça el seu paper dins la xarxa mundial de Geoparcs UNESCO».
