L’Institut Cardener de Sant Joan visita Berlín

Alumnes de l’institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada va visitar l’institut l’Evangelische Schule Berlin Zentrum en un intercanvi cultural i lingüístic. Alumnat i professorat han compartit diferents ecologies d’aprenentatge , combinant classes presencials, visites culturals i una gimcana per la ciutat berlinesa.

