Educació
L’Institut Cardener de Sant Joan visita Berlín
Regió7
Manresa
Alumnes de l’institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada va visitar l’institut l’Evangelische Schule Berlin Zentrum en un intercanvi cultural i lingüístic. Alumnat i professorat han compartit diferents ecologies d’aprenentatge , combinant classes presencials, visites culturals i una gimcana per la ciutat berlinesa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»
En la gestió de residus, fer-ho bé val diners però val la pena
Contingut ofert per