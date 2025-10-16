Montserrat reobre el camí de la Santa Cova
S’han finalitzat les actuacions més urgents i es torna a permetre el pas de persones, però encara es fan treballs de millora en alguns trams.
El popular camí de la Santa Cova de Montserrat ja torna a estar obert als caminadors des d’aquest dijous, després de gairebé quatre setmanes d’obres, a causa dels nombrosos danys que hi va causar el temporal que va caure sobre el massís del 21 de setembre passat. Des d’aquella data, el camí havia estat tancat.
Segons el Patronat de la Muntanya de Montserrat, aquesta setmana s’han finalitzat les actuacions més urgents, la qual cosa ha permès que ara es permeti el pas de persones, però es demana precaució perquè encara es fan treballs de millora en alguns trams.
Els deu dies posteriors a la tempesta, l’esforç es va concentrar en retirar i netejar tot el material que les torrentades hi havien arrossegat i acumulat i, un cop net, valorar els danys que hi havia causat. Des de llavors, s’ha estat treballant en la restitució de l’itinerari. Finalment, l'abast de les obres que s'han hagut de fer en diferents punts han obligat a haver d'esperar fins ara per reobrir-lo.
Cal recordar que la tempesta d’aquell diumenge va desencadenar grans torrentades, i una de les més violentes i cabaloses va ser la que va baixar per la canal dels Micos, que davalla des del Pla de les Taràntules, amb un desnivell d’uns 200 metres fins al camí, que travessa pel mig. La impressionant cascada no només duia la força de l’aigua, sinó també la de tot el material que arrossega d’un massís que es caracteritza per la seva formació de còdols. Això va fer que acabés sepultant-lo de fang i rocalla i malmetent-ne el traçat.
Aquest itinerari és el que connecta la zona del monestir amb el santuari que s’alça en el punt on diu la llegenda que va ser trobada la Imatge de la Mare de Déu (la Cova), i al llarg del qual també es pot contemplar el Rosari Monumental, quinze grups escultòrics modernistes corresponents als quinze misteris del Rosari.
