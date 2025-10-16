La Policia Local de Sant Fruitós intensificarà els controls a bicicletes i patinets elèctrics
La campanya del Servei Català del Trànsit busca millorar la seguretat viària i reduir el risc d'accidents
Regió7
La Policia Local de Sant Fruitós de Bages durà a terme, del 20 al 26 d’octubre, una campanya de control específic de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, en el marc d’una acció coordinada amb el Servei Català de Trànsit, que es desplegarà de manera simultània a diversos municipis de Catalunya.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és garantir el bon ús i el compliment de les condicions de circulació d’aquests tipus de vehicles, cada cop més presents a l’espai públic i a les vies urbanes. Així, la campanya busca millorar la seguretat viària i reduir el risc d’accidents, tant per als mateixos usuaris com per als altres actors de la mobilitat, especialment els vianants.
Durant tota la setmana, s’establiran diferents punts de control al municipi per vigilar i corregir conductes de risc per part de ciclistes i usuaris de VMP.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»