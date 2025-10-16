Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Sant Fruitós intensificarà els controls a bicicletes i patinets elèctrics

La campanya del Servei Català del Trànsit busca millorar la seguretat viària i reduir el risc d'accidents

La campanya controlarà les conductes de patinets i biciletes

La campanya controlarà les conductes de patinets i biciletes / AJ. SANT FRUITÓS

Regió7

Manresa

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages durà a terme, del 20 al 26 d’octubre, una campanya de control específic de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, en el marc d’una acció coordinada amb el Servei Català de Trànsit, que es desplegarà de manera simultània a diversos municipis de Catalunya.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és garantir el bon ús i el compliment de les condicions de circulació d’aquests tipus de vehicles, cada cop més presents a l’espai públic i a les vies urbanes. Així, la campanya busca millorar la seguretat viària i reduir el risc d’accidents, tant per als mateixos usuaris com per als altres actors de la mobilitat, especialment els vianants.

Durant tota la setmana, s’establiran diferents punts de control al municipi per vigilar i corregir conductes de risc per part de ciclistes i usuaris de VMP.

