La Regió Sanitària Catalunya Central obre una fase de vacunació de grip i covid amb més accessibilitat
Des d’aquesta setmana, tots els centres d’atenció primària disposaran d’horaris amb i sense cita per vacunar-se, i es podrà rebre la vacuna en fins a 16 centres d’atenció continuada
La Regió Sanitària Catalunya Central ha obert la segona fase de la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la covid-19, adreçada a les persones majors de 60 anys, a les menors d’aquesta edat amb condicions de risc, i a altres col·lectius inclosos a les recomanacions del departament de Salut, com docents, personal de serveis essencials i persones residents en centres d’atenció a la discapacitat.
Després d’una primera fase centrada en les persones més vulnerables —residents, majors de 80 anys, embarassades, personal sanitari i infants de 6 a 59 mesos—, aquesta segona etapa amplia la protecció a una part important de la població adulta amb l’objectiu de reduir les complicacions derivades dels virus respiratoris abans de l’hivern.
Vacunació sense cita
Els responsables de la regió sanitària destaquen que, enguany, tots els centres d’atenció primària de la Catalunya Central disposaran d’horaris de vacunació amb i sense cita prèvia «per tal de garantir la màxima accessibilitat a la ciutadania». En concret, els centres oferiran vacunació sense cita de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8, de dilluns a divendres, i també faran vacunació «oportunista», és a dir, aprofitant qualsevol visita al centre dins l’horari d’obertura.
Aquesta nova fase vol fer la vacunació més fàcil que mai: amb cita, sense cita o aprofitant qualsevol visita al centre.
Per reforçar la cobertura i facilitar l’accés a tota la població, la Regió Sanitària Catalunya Central també ha habilitat la vacunació a alguns Punts d’Atenció Continuada (PAC) i al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Manresa. Aquests dispositius oferiran vacunació de sense cita prèvia els dissabtes al matí, de 2/4 de 10 a 2/4 d’1, i la possibilitat de vacunació oportunista durant el dia. Els centres designats per a la vacunació a la Regió Sanitària Catalunya Central en dissabte són un total de 16 punts d’atenció continuada. Al sector Bages, Berguedà, Solsonès i Moianes són el del Solsonès, el Montserrat-Castellbell i el Vilar, el de Sant Vicenç de Castellet, el de Súria, el d’Artés, el de Sallent, el de Moià-Castellterçol, el de l’Alt Berguedà, el de Cardona, el de Calaf i el CUAP de Manresa.
Per aquesta campanya, la Regió Sanitària Catalunya Central disposa de més de 125.000 dosis, un 55% de les quals contra la grip i la resta contra la covid-19. La distribució de dosis és la següent. Als centres d’atenció primària del Bages, Solsonès i Moianès corresponen 43.890 vacunes de grip i 22.200 de Covid; al Berguedà, 8.080 i 4.302; i als hospitals de la regió, 2.750 de grip i 1.662 de covid. Aquestes xifres són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la campanya i de la distribució setmanal de vacunes als centres.
La primera fase de la campanya, iniciada el 22 de setembre, ha permès vacunar els col·lectius més vulnerables, entre els quals es troben les persones que viuen en residències (unes 4.480 a la regió), els majors de 80 anys (més de 27.000 persones), les embarassades (unes 1.500 dones), els infants d’entre 6 i 59 mesos (uns 16.500), que per primera vegada s’han inclòs a la campanya, i el personal sanitari i sociosanitari.
El gerent de la regió sanitària, Toni Sánchez, recorda que tant la grip com la covid-19 poden provocar complicacions greus en persones grans o amb problemes de salut crònics, i que «vacunar-se és la millor manera de prevenir-les. L’objectiu és protegir la ciutadania abans de l’inici del període de major circulació dels virus respiratoris, que s’espera per als mesos de desembre i gener».
Sánchez insisteix també que la vacunació és «segura, gratuïta i compatible amb altres vacunes». I remarca que «cada any, la grip i la covid causen complicacions greus i hospitalitzacions. Avançar-nos amb la vacunació és clau per protegir-nos i protegir els altres».
