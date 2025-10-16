Sant Vicenç renovarà una part de les piscines d'estiu
L’Ajuntament projecta canviar el paviment de la piscina infantil, l’únic que no es va substituir l'any passat
Sant Vicenç de Castellet acabarà durant l’inici del 2026 les obres de la piscina municipal d’estiu, segons detalla l’alcalde, Dani Mauriz. Es tracta de canviar el paviment de la piscina infantil, la que popularment s’anomena «la L» (per la seva forma).
Segons detalla Mauriz, durant el curs passat ja es va canviar la pavimentació dels dos vasos grans, «perquè no hi havia temps a més». «No hauríem arribat a temps a poder obrir les piscines en condicions. Per això, vam programar el projecte començant per la part on hi ha més usuaris, que és la que ja vam fer». «Vam deixar per un projecte nou aquesta segona part, on farem exactament el mateix que vam fer amb la resta. Canviarem el paviment, on posarem un terra antilliscant».
El repte és fer-ho a temps, abans que torni l’estiu. «Tot això ha de ser una realitat, lògicament, abans del 15 de juny de l’any que ve, perquè acostuma a ser el dia que s’obren les piscines d’estiu». Ara mateix, el projecte està en fase de redacció, i la voluntat de l’executiu és que abans d’acabar l’any el projecte s’aprovi de forma definitiva. «Així, podrem procedir a la licitació i a l’obra. Òbviament, no és una obra tan gran com la que hem fet aquest any, així que la idea és començar al febrer o al març i poder acabar al maig», assegura Mauriz.
Piscina coberta
Aquesta obra no està vinculada al projecte de piscina coberta que va anunciar ara fa més d’un any el govern municipal i que, de moment, no s’està podent materialitzar. L’alcalde explica que «ens faltaven tota una sèrie d’informes que la legislatura anterior no hi eren». «Un cop vam estar a punt d’iniciar la redacció del projecte, vam detectar que faltava un informe de Protecció Civil, faltava un informe de Medi Ambient...», relata.
Ara, el consistori està treballant amb les administracions corresponents per aconseguir aquests informes i poder tirar endavant el projecte. «Un cop els tinguem tots, llavors ho reprendrem», assegura. En una obra d’aquestes magnituds, hi ha «una sèrie de qüestions tècniques, que requereixen una sèrie d’informes, que fan que ara se’ns demori una mica més el compte tot aquest procés». Mauriz explica que «aviat tindrem reunions amb cadascun d’aquests departaments de la Generalitat, i en funció del temps que tardin a redactar-nos aquests informes i a dir-nos el què hem de fer podrem avançar abans o després». «Hi estem treballant, però la burocràcia de l’administració és més lenta del que es voldria», lamenta. «Ara mateix estem desencallant aquests temes, que també són importants. Perquè sense aquests informes no es pot avançar», assegura.
