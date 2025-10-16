Santpedor aprova posar en marxa un servei de suport educatiu
Atendrà infants des dels 0 fins als 18 anys i també comptarà amb un treball específic amb les famílies
Regió7
Santpedor posarà en marxa un servei social no residencial d’acompanyament i suport a les famílies que tenen infants des dels 0 i fins als 18 anys. És el que s’anomena Servei d’Intervenció Socioeducativa per a infants, joves i les seves famílies, al qual el ple municipal ha donat llum verd aquesta setmana. Oferirà activitats adequades a cada franja d’edat pel que fa a la petita infància, la infància i l’adolescència, partint d’una atenció integral a les famílies. S’entén per «no residencial» que el servei es fa en horari diürn, en hores concretes i en un equipament municipal.
Fins ara, a Santpedor hi ha el Servei de l’Aula Socioeducativa que atén infants i adolescents de 4 a 16 anys. Amb l’evolució cap a un model de Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), s’amplia de 0 fins als 18 anys, cobrint les franges de 0 a 3 i de 16 a 18 anys, augmentant les hores d’assistència i, per tant, comptant amb més presència de professionals. També s’incorpora el treball amb les famílies.
El que es planteja, d’una banda, és que el model considera necessari el desplegament d’un servei específic de suport a les famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys que es troben en qualsevol dels tres nivells de situació de risc definits. És un servei d’atenció diürna i se centra en la intervenció dels infants i adolescents en situació de risc i també, sobretot, en les seves famílies, per capacitar-les i evitar factors que puguin dificultar el desenvolupament dels seus fills i filles.
D’altra banda, el nou model preveu l’actuació específica per a aquesta franja d’edat, centrada en els aspectes socioeducatius, diferent d’altres intervencions de caràcter formatiu o prelaboral.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»