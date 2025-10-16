Santpedor s’afegeix als Ajuntaments que faran pagar per un mal reciclatge
És el primer del Bages que ho fa amb el porta a porta, i redueix el cost de la taxa base, que passa de 159,46 a 146 euros
L’Ajuntament de Santpedor s’afegirà l’any que ve a la modalitat de taxa de residus variable, amb la qual es penalitza aquells ciutadans que no reciclen adequadament. Un sistema que ja s’està aplicant, al Bages, a Sallent, Balsareny i Fonollosa. Santpedor, però, serà el primer de la comarca que ho fa a partir del sistema porta a porta (en va ser el pioner a la comarca), ja que els tres esmentats disposen del model de contenidors tancats amb accés amb targeta personalitzada.
La nova taxa s’estructura en dues parts: una part bàsica fixa i una part variable (afegida, el que, per tant, es pot considerar una penalització), vinculada al comportament i la participació dels usuaris en el sistema de recollida.
En concret, la primera novetat és la reducció de la quota bàsica domèstica, que passa de 159,46 euros d’aquest 2025 a 146 euros que s’estableixen per al 2026 (una rebaixa del 8,4%). Aquesta disminució, segons concreten fonts municipals, és possible «pel fet que els costos que cal cobrir no es reparteixen a totes les persones per igual, sinó que es fa d’una manera més justa, tenint en compte que qui més residus generi, més pagarà». Així, la part variable anual s’aplicarà en funció de l’ús i el comportament.
Pel que es consideri una participació incorrecta o de manca d’elements del sistema porta a porta s’afegirà un cobrament de 97,97 euros. Si es fa un ús excessiu de l’àrea d’emergència (illa de contenidors) hi haurà trams a partir de 55 euros. Pels serveis de recollida de restes vegetals a demanda es cobrarà entre 15 i 45 euros.
El cobrament de la taxa es farà en dos períodes: la quota bàsica es cobrarà l’any 2026, i la quota variable es liquidarà el 2027, un cop es conegui el grau de participació de cada usuari en el sistema de recollida.
Les famílies amb ingressos inferiors a l’IRSC podran sol·licitar una reducció del 100% de la part bàsica fins a finals de febrer de 2026.
La quota bàsica per als establiments comercials es manté igual que el 2025, amb imports diferenciats segons el tipus d’activitat. La part variable es calcula segons el volum d’aportació de la fracció resta, i ofereix reduccions a aquells establiments que acreditin una bona separació de residus.
A més, els comerços que disposin d’un sistema de gestió propi amb un gestor autoritzat i ho acreditin abans del 31 de gener de 2026 podran quedar exempts parcialment del servei municipal.
L’Ajuntament argumenta que aquesta actualització «respon a les exigències de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular i al principi de ‘qui contamina paga', que obliga els municipis a establir taxes específiques, diferenciades i no deficitàries».
La modificació de l’ordenança que estableix aquesta nova modalitat de taxa es va aprovar amb 7 vots a favor per part d’ERC i SxS i 6 vots en contra per part de SEAM i la CUP.
