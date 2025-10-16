Tradició
Trobada de coetanis de Valls de Torroella a Pinós
Regió7
Les persones de Valls de Torroella nascudes l’any 1952, conjuntament amb els seus cònjuges, van aplegar-se per celebrar la vuitena trobada anual, que enguany va tenir lloc al municipi de Pinós. Allà van dinar i brindar amb cava en el restaurant més antic de Catalunya. El grup estava format per 24 persones i n’hi havia de diferents poblacions foranes de Valls, com Cardona, Súria, Sant Joan, Manresa, Sant Fruitós i Solsona. Després de l’àgape van visitar l’antiga església ubicada al costat de l’hostal i, tot seguit, s’arribaren a la Rosa dels Vents, conegut per ser el punt central de Catalunya i al unes instal.lacions d'antenes i casa del Narcís Castells, membre dels coetanis. Tots plegats van passar una jornada alegre i divertida, recordant vivències i anècdotes dels anys d'infantesa i joventut.
