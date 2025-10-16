Veïns d’Aguilar s’oposen a la proposta d’un parc eòlic a cavall del Bages i l’Anoia
L’Ajuntament es posicionarà quan conegui els detalls del projecte, que preveu instal·lar dos aerogeneradors al municipi i cinc més entre Prats de Rei i Rubió
Veïns d’Aguilar de Segarra han expressat el seu rebuig al projecte de construcció d’un parc eòlic que l’empresa Forestalia, amb seu a l’Aragó, vol impulsar en uns terrenys situats a cavall del Bages i l’Anoia. La instal·lació afectaria un paratge natural a la zona de les Coromines, dins el terme d’Aguilar, amb dos aerogeneradors d’uns 200 metres d’alçada, mentre que els altres cinc que també contempla la proposta es repartirien entre els municipis de Prats de Rei i Rubió, a l’Anoia.
La proposta del nou parc s’emmarca dins d’un conjunt de macroprojectes eòlics que la companyia aragonesa vol desplegar en el conjunt de la Catalunya Central, i aquest en concret, preveu set aerogeneradors que sumarien una potència total de 30 MW. Veïns de la zona i també la plataforma Salvem la Grevolosa i l’Associació per la Sostenibilitat Ambiental de l’Alta Segarra i l’Anoia, han mostrat la seva preocupació pel possible impacte ambiental i visual que suposaria el projecte i la consegüent línia de molt alta tensió que diuen que s’haurà de construir per transportar l’energia fins a la xarxa elèctrica, tal com es va poder copsar en la sessió informativa que ha dut a terme recentment l’empresa promotora davant d’una setantena de persones. També li retreuen el «menyspreu» que diuen que han tingut els seus impulsors respecte de la participació local en la presa de decisions, i en aquest sentit ja han avançat que sol·licitaran la nul·litat del procés informatiu, argumentant que no s’ha garantit prou transparència ni informació prèvia.
Per la seva banda, l’Ajuntament d’Aguilar encara no s’ha volgut posicionar al respecte. Ho farà «en el moment que tinguem més informació del projecte i sapiguem exactament què pot comportar per al poble», apunta l’alcalde, Ricard Tomàs, que confia que se’n tindran més detalls «en els pròxims dies». Tampoc no descarta la possibilitat de promoure una consulta veïnal com diu que se li ha demanat des de la plataforma Salvem la Grevalosa, si bé és una qüestió que encara s’està estudiant.
Per a l’alcalde, l’important és avaluar fins al fons l’impacte ambiental, tècnic i social que pugui tenir el projecte. D’entrada, diu que l’impacte visual existeix perquè la instal·lació s’ubica al capdamunt d’una carena, i també dubta de la seva eficiència, tenint en compte que «en aquesta zona les hores anuals de vent estan molt a la ratlla de poder garantir la rendibilitat del parc». Diu que l’òptim serien unes 3.000 hores de vent a l’any, i en aquesta carena tot just es voregen les 2.400.
