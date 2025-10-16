El xoc entre dos camions a Rajadell va mantenir l’Eix tallat durant gairebé deu hores
Les dificultats per retirar els vehicles pesants i el traspàs dels porcs amb la supervisió d'un veterinari van demorar la reobertura de la via
Els treballs per retirar els camions que van xocar ahir en un accident a l'Eix, a l’altura de Rajadell, es van allargar gairebé deu hores. El cap de Trànsit de la regió central, Gerard García, explica que va ser un accident "d’alta complexitat" a causa de les dificultats per retirar de la via els vehicles pesants i coordinar els serveis externs necessaris per garantir el benestar dels porcs que viatjaven en un dels camions.
L’accident, que va tenir lloc pels volts de dos quarts d’onze del matí, va ser per un xoc per encalç. El camió que transportava porcs circulava per l’Eix Transversal quan es va trobar amb un altre vehicle aturat a la via a conseqüència dels talls a la carretera per les mobilitzacions en suport a Palestina en la jornada de vaga. En intentar evitar el xoc, el conductor va fer una maniobra evasiva i va acabar fregant el camió aturat, quedant gairebé bolcat i en una posició molt inestable. García assenyala que s'hauria pogut tractar d'un accident molt greu que, afortunadament, es va saldar amb el conductor del camió de porcs ferit lleu, i amb l'altre il·lès. Quan se'ls va practicar les proves d'alcoholèmia, tots dos van donar negatiu.
Trasllat dels animals
Un cop assegurada la zona, van començar les tasques per retirar els vehicles, que es van allargar durant tota la jornada. Els Bombers expliquen que el camió de porcs havia quedat en una situació crítica, amb tot el pes dels animals acumulat en un costat i risc de bolcar del tot. Per estabilitzar-lo, van utilitzar puntuals de grans càrregues, i també van treballar per contenir una fuita d’uns 400 litres de combustible provocada per l’accident.
El que va endarrerir més el procés, però, va ser el trasllat dels animals. Un equip de veterinaris de la Generalitat es va desplaçar fins al lloc per avaluar l’estat dels prop de 200 porcs que transportava el camió. Segons García, els protocols amb animals vius requereixen més temps per garantir el seu benestar i fer el traspàs amb les màximes garanties. Finalment, 22 animals van haver de ser sacrificats.
L’altre camió transportava sacs de microplàstics, que també van requerir una procés d'extracció lenta, palet a palet. Tot plegat va provocar que les tasques s'allarguessin encara més.
Retirar els camions de la via
Una vegada es va completar el trapàs de la càrrega dels camions, van començar les maniobres per retirar els vehicles accidentats. García explica que molt sovint aquest procés s’endarrereix quan els camions provenen de l'estranger perquè el servei de grua ha d'arribar a un acord amb les assegurances del país en qüestió. En aquest cas, però, el servei de grua procedia de Manresa i va començar els treballs a partir del migdia. La retirada va ser lenta, ja que un dels camions ocupava gairebé tota la calçada.
Durant les hores que va durar el tall, Trànsit va habilitar un desviament per la C-1412a, que va permetre mantenir la circulació per vies alternatives. Finalment, la C-25 es va reobrir completament a les vuit del vespre, un cop la calçada va quedar neta. Tot i això, un dels carrils es va mantenir tallat durant la nit per reparar els danys a la carretera que va provocar l'accident.
