El Bages es converteix en el referent internacional dels Geoparcs
El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central transforma la ciència de la geologia en una eina per entendre el paisatge, educar en sostenibilitat i reforçar la identitat del Bages
El Bages amaga un patrimoni que no sempre es veu a simple vista. Sota les muntanyes de formes irregulars, entre marges de pedra seca i valls modelades pel pas del temps, s’hi conserva la memòria de milions d’anys d’història natural. Aquest paisatge és avui un espai viu d’aprenentatge i de recerca: el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
Els geoparcs són territoris reconeguts internacionalment pel seu patrimoni geològic excepcional i per la seva tasca de conservació, educació i desenvolupament sostenible del territori on es troben. Però més enllà de la geologia, un geoparc és una manera d’entendre el territori que ens envolta. Es tracta d’un projecte que connecta ciència, natura i societat i recorda que la terra i l’entorn natural és també part de la història del territori. No són museus, sinó territoris vius i en constant evolució, on la ciència surt del laboratori per connectar amb la gent i inspirar una nova manera de mirar el món que ens queda a tocar de casa.
El Bages com a aula oberta
El Geoparc de la Catalunya Central s’estén per bona part del Bages, però també arriba al Moianès i a l’Anoia. Aquí, la geologia va molt més enllà d’una ciència pura, és una forma d’explicar el món i la història del territori.
Les escoles de la regió de la Catalunya central fan sortides per observar com el relleu canvia amb el pas del temps, com l’aigua modela la roca o com les restes fòssils mostren restes de mars desapareguts. Els mestres ho saben bé: quan un infant entén que allò que veu té milions d’anys d’història, el respecte per la natura que envolta el dia a dia d’aquests nens i nenes neix de manera natural.
El Geoparc impulsa projectes educatius, rutes interpretatives i tallers que ajuden a descobrir el valor del territori d’una manera vivencial i participativa.
Xarxa per unir territoris
Formar part de la Xarxa Mundial de Geoparcs UNESCO situa el territori de la Catalunya Central en un espai de col·laboració global. Cada geoparc del món, del Japó a Islàndia, del Marroc a la Patagònia, comparteix un objectiu comú: preservar el patrimoni geològic i utilitzar-lo com a motor social per a la sostenibilitat i l’educació.
Aquesta xarxa internacional permet compartir metodologies de recerca i divulgació, recursos i experiències, i impulsa una visió comuna dels territoris naturals de diversos entorns: la del planeta com una casa compartida, on la ciència i la cultura serveixen per comprendre millor la nostra relació amb la natura i tot el que l’envolta.
Per al Bages i la resta de territoris de la regió que formen part del Geoparc, formar part d’aquesta comunitat és també una oportunitat per projectar-se al món i, alhora, per reforçar el sentiment de pertinença al territori. El Geoparc dona visibilitat a un patrimoni sovint desconegut i posa de manifest que el coneixement pot ser una eina poderosa per transformar la societat des de l’arrel.
Més que un paisatge
El Geoparc de la Catalunya Central és, a banda d’un paisatge per parar-se a contemplar, una síntesi de la nostra natura, cultura i història. El paisatge que avui podem gaudir és fruit d’un llarg procés que combina la força de la Terra amb la creativitat humana.
Aquesta visió holística és la que impulsa el Consell Comarcal del Bages, que lidera la gestió del Geoparc amb la voluntat de combinar recerca científica, educació ambiental i desenvolupament territorial. L’objectiu és que la geologia deixi de ser una disciplina científica llunyana per convertir-se en una història compartida.
Montserrat, un eix neuràlgic
Montserrat va acollir la desena edició de les Jornades Obertes de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials de la UNESCO, organitzades pel Consell Comarcal del Bages i el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. Durant tres dies, del 14 al 16 d’octubre, representants dels geoparcs de tot l’Estat espanyol es van reunir per compartir experiències, debatre idees i reforçar el paper educatiu dels geoparcs com a espais de sostenibilitat i aprenentatge.
La trobada, celebrada en el marc del Mil·lenari de Montserrat, va convertir la muntanya de Montserrat en un fòrum natural de diàleg i cooperació, on la ciència i la natura van anar de bracet per realçar el patrimoni geològic de la Catalunya Central a través del seu Geoparc. L’esdeveniment va evidenciar la projecció internacional del territori natural de la regió central de Catalunya i va situar la comarca del Bages i els territoris veïns com a referent a tenir en compte dins la xarxa mundial de geoparcs de la UNESCO.
