La cultura popular mou Navàs per la Fira de Tardor
L’esdeveniment serà l’escenari de presentació d’una nova figura de la imatgeria festiva de Navàs i també per connectar de forma molt creativa els vins amb creacions de joieria artesanal
La cultura popular i les propostes artístiques seran, conjuntament amb la gastronomia, el principal reclam de la Fira de Tardor de Navàs, un poble que es defineix en bona part per la seva cultura popular i les imatges que hi presenta. Ja fa tres anys Navàs va presentar la figura de l’Òliba, una de les més estimades de la imatgeria festiva del poble.
Enguany la fira serà l’escenari per presentar una nova incorporació a aquesta imatgeria: el Gegantó i la seva acompanyant. Una figura que sorgeix d’un projecte col·lectiu que va néixer per la inquietud dels infants del poble per la cultura popular del municipi bagenc de Navàs. La presentació tindrà lloc demà a les 12 del migdia a la plaça de l’Església.
La Fira de Tardor de Navàs també dona espai a les creacions artístiques del territori, com el Festival Test que es farà a la plaça de la Cooperativa a 1/4 de 5 de la tarda de demà o la representació de ‘Taules separades’, una obra de teatre representada pel Grup Escènic Navàs que es farà en dos passis, a 2/4 de 7 de la tarda i a les 10 de la nit.
Dissabte al vespre la cultura continuarà present al centre de la vila de Navàs amb el concert de Cece Gianotti Band que està previst a 1/4 de 9 del vespre a la plaça de l’Església. La vetllada continuarà amb els balls amb Pacasolfes a les 10 de la nit a la plaça de l’Ajuntament i amb ‘La Bestiesa’, que es farà a la mitjanit a la pista Sant Jordi, que inclourà per un preu simbòlic de 5 euros un concert amb PD Ocellet, Tractor Tracks i DJ Costix. Aquest darrer acte està organitzat per l’entitat L’Òliba de Navàs.
Joies i vins: una bona combinació
Una altra de les presentacions més destacades que tindrà lloc a la Fira de Tardor de Navàs serà avui mateix a les 7 de la tarda al Centre Enoturístic del Pla de Bages, al número 31 de la carretera de Castellet. Es mostrarà per primera vegada el projecte ‘Set de joia: art, vi i joieria en diàleg’, una experiència única organitzada per Nicolau, amb el suport del JORGC, la DO Pla de Bages i l’Ajuntament de Navàs.
Es tracta d’un esdeveniment que connecta joiers i cellers del territori de la Catalunya central, donant lloc a creacions inspirades en vins de la comarca i en el món de Picasso, en la seva etapa neoclàssica. L’acte comptarà amb la presentació de col·leccions inèdites, una mostra de peces artesanes d’alta creativitat acompanyades d’experiències enològiques, per submergir-se de ple en la cultura del vi de proximitat i el disseny de joies d’autor a partir de conceptes creatius com l’univers de Picasso.
Durant el cap de setmana el mateix Centre Enoturístic del Pla de Bages es podrà visitar l’exposició ‘Set de joia’ de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Demà a les 9 del matí el Centre Enoturístic serà el punt de partida de la caminada ‘Entrevinyes’. Serpa una passejada d’uns set quilòmetres amb la Maria Estruch i el Centre Excursionista de Navàs on s’inclourà una degustació de vins de Jaia Viticultor i embotit de Queviures Victòria. El preu d’aquesta activitat són 2 euros si es compren les entrades de forma anticipada a través del lloc web entrades.navas.cat. També es poden comprar el mateix dia abans de començar l’activitat per tres euros.
Muràlia
El diumenge a les 10 del matí es presentarà Muràlia, un projecte municipal que posa en comú tots els murals pintats del poble de Navàs i se’n pintarà un de nou amb motiu de la celebració de la Fira de Tardor.
