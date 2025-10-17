Detenen un lladre amb 32 antecedents per robar en pàrquings, domicilis i establiments del Bages
El detingut, de 33 anys, va fer compres amb una targeta bancària que havia sostret en un dels fets i per això se l'acusa d'un delicte d'estafa
Redacció
Un robatori en un establiment de Sant Joan de Vilatorrada i quatre robatoris amb força a Manresa, concretament en el pàrquing d'una casa, a dos establiments i en un bloc de pisos. Aquests són els fets que se li imputen a un home, de 33 anys, detingut per la Unitat d'Investigació dels Mossos de la comissaria de Manresa. L'arrestat acumula 32 antecedents per fets similars.
Els fets van succeir entre finals de febrer i principis d'octubre d'enguany i els objectes que robava eren diners, objectes electrònics i eines. A banda d'aquests fets, també se'l relaciona amb el furt d'una bossa de mà que estava a l'interior d'una furgoneta, d'on va agafar una targeta de crèdit i va fer compres per un import de 69 euros.
Els investigadors van poder relacionar el detingut amb tots aquests fets, i el passat divendres, 10 d'octubre, el van localitzar i detenir a Manresa. El detingut va passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa. Se l'acusa de cinc delictes de robatori amb força, un delicte de furt i un delicte d'estafa.
