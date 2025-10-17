Els Mossos de la regió desmantellen una banda que organitzava rutes d'assalts a cases i xalets a bord de vehicles de lloguer
El grup criminal es desplaçava a gran velocitat per forçar habitatges aïllats de diverses comarques i endur-se cotxes, diners, joies, aparells electrònics i altres objectes de valor
Regió7
Els lladres llogaven un vehicle a nom d'una tercera persona, començaven la seva particular excursió delictiva i tornaven a casa amb el botí procedent de diversos habitatges aïllats que havien forçat: joies, rellotges, dispositius electrònics i altres objectes de valor. Aquesta és l'explicació que han proporcionat els Mossos d'Esquadra quan han informat de la desarticulació d'una banda que, com a mínim, està implicada en una desena de robatoris en només un mes. Per ara s'ha detingut dos homes, de 24 i 27 anys, i n'hi ha un tercer, també de 27, imputat. L'operació està oberta i la policia no descarta practicar més arrestos.
La investigació ha estat liderada pels Mossos de la regió central, ja que el primer delicte del qual es té constància es va perpetrar el 23 d'agost en un immoble de Sant Vicenç de Castellet, on els delinqüents van sostreure objectes de valor, diners en efectiu i un vehicle del domicili.
Per tot Catalunya
Les primeres gestions van permetre ubicar un grup criminal a l’Hospitalet de Llobregat especialitzat en robatoris amb força a cases aïllades d'arreu del territori. Els integrants del grup solien utilitzar vehicles de lloguer a nom de terceres persones per evitar ser detectats i es caracteritzaven per la rapidesa en desplaçar-se a diferents punts per cometre els robatoris i retornar ràpidament cap a l’Hospitalet on gran part del grup hi vivia.
Gràcies a la feina dels investigadors es va poder determinar la participació de membres del grup en vuit robatoris més a domicilis de Castelldefels (Baix Llobregat), Castellbell (Baix Camp), Barcelona (Barcelonès), Matadepera (Vallès Occidental), Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), Empuriabrava (Alt Empordà), Vallmoll (Alt Camp), Bigues i Riells (Vallès Oriental).
Enxampats a l'Hospitalet
Aquest últim robatori a la localitat vallesana es va produir durant la tarda del 25 de setembre. Va ser moments després quan agents de la DIC de la Regió Policial Central van interceptar dos dels membres que acabaven d’aparcar el cotxe a prop del domicili que tenien a l’Hospitalet de Llobregat. En el moment de la detenció se’ls va intervenir joies, rellotges i roba de diverses marques a més de guants de treball i tornavisos.
Aquella mateixa tarda es va fer l’entrada i registre al domicili dels investigats on també es van intervenir més rellotges, roba i dispositius electrònics.
Els dos detinguts van passar a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de l’Hospitalet de Llobregat. Se’ls hi atribueixen delictes de robatoris amb força, robatoris de vehicles, pertinença a grup criminal i per conduir sense haver obtingut mai el permís.
