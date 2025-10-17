Ferrocarrils reobre aquest cap de setmana el funicular de Sant Joan, a Montserrat
Estava fora de servei des del temporal que va afectar el massís el 21 de setembre
El funicular de Sant Joan de Montserrat tornarà a funcionar a partir d’aquest dissabte, després que el temporal del 21 de setembre n’afectés la infraestructura i el deixés fora de servei durant tot aquest temps. El de la Santa Cova, en canvi, encara haurà d’esperar per reobrir, perquè ho continuen els treballs per restituir-lo.
Les pluges van afectar tant la infraestructura de via com també un dels cotxes del funicular. Un cop fetes les tasques de neteja, efectuades les reparacions del cotxe i realitzades les proves de seguretat, el funicular reprendrà el servei demà amb l’horari habitual.
Tots dos transports turístics es van veure molt directament afectats per l’intens temporal del diumenge 21 de setembre. Les torrentades que es van generar (recordem que a l’estació de Sant Dimes es van registrar prop de 130 l/mm) van arrossegar material cap als traçats i les instal·lacions, fet pel qual ja aquella tarda es va haver de tancar el servei i es va haver d’ajudar a baixar usuaris que estaven a l’estació superior de Sant Joan.
Panoràmiques des de 1.000 metres
El funicular de Sant Joan, amb un pendent màxim del 65% i un recorregut de 503 metres, ofereix una impressionant panoràmica de la muntanya de Montserrat, des d'una altura de prop de 1.000 metres sobre el nivell de la mar. A l’estació superior hi ha el mirador i el Centre d'Interpretació del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que mostra la història de la característica muntanya de Montserrat, així com les seves condicions climàtiques, la fauna i la flora.
Al cim, des del pla de les Taràntules, els visitants poden fer excursions i passejos, que es troben senyalitzats, amb diferents nivells de dificultat i durada, per la qual cosa són aptes per a tots els públics.
El camí de la Cova, reobert
Tot i que en el cas del funicular de la Santa Cova encara seguirà fora de servei, el que sí que s’ha restablert aquesta setmana és el pas pel camí que permet anar a peu fins a l’emblemàtic santuari. El popular itinerari torna a estar obert als caminadors des d’aquest dijous, després de gairebé quatre setmanes d’obres, a causa dels nombrosos danys que també hi va causar el temporal que va caure sobre el massís el 21 de setembre passat. Des d’aquella data, el camí havia estat tancat.
Segons el Patronat de la Muntanya de Montserrat, aquesta setmana s’han finalitzat les actuacions més urgents, la qual cosa ha permès que ara es permeti el pas de persones, però es demana precaució perquè encara es fan treballs de millora en alguns trams.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»