La Fira de la Coca i el Mató de Monistrol potenciarà les degustacions gastronòmiques
El certamen, que es farà el 25 i 26 d’octubre, comptarà amb una zona de restauració on destaca la presència de Vicio, la cadena d’hamburgueses del popular cuiner manresà Aleix Puig
La Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat, que un fort aiguat va deslluir l’any passat, vol consolidar en aquesta edició els canvis introduïts fa dos anys. L’esdeveniment, que tindrà lloc el cap de setmana del 25 i 26 d’octubre, reunirà una seixantena de parades i nombroses activitats paral·leles. Enguany, com a novetat, s’amplien els tastos i degustacions gastronòmiques i a l’espai dedicat a la restauració destaca la presència de la cadena d’hamburgueses Vicio, del mediàtic cuiner manresà Aleix Puig.
L’alcaldessa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras, ha apuntat durant la presentació de la Fira de la Coca i el Mató que enguany «segueix el fil conductor de les dues darreres edicions», amb l’objectiu de consolidar les novetats introduïdes fa dos anys, quan el certamen va viure «un punt d’inflexió», amb més espais i una oferta ampliada tant de productes com d’activitats. En la mateixa línia, Josep Nogués, membre de l’organització, ha destacat que el 2023 «respectant els pilars bàsics de la fira es va aconseguir donar-li un tomb», que ara es vol potenciar «amb més tastos i degustacions».
En aquest sentit, la trenta-u-nena edició de la fira comptarà amb tres activitats gastronòmiques relacionades amb els protagonistes, la coca i el mató, i amb elaboradors de proximitat. Es tracta d’una degustació de mel, a càrrec dels productors de mel ecològica Meleix, un showcooking de la mà de la pastisseria manresana El Cigne i un tast de vins que guiarà l’enòleg Xavier Bassa. A més, hi haurà una barra de vins durant tot el cap de setmana per degustar els vins del territori.
També hi haurà una zona de restauració amb foodtrucks, on destaca la presència de la cadena d’hamburgueses gurmet Vicio, creada pel manresà Aleix Puig, guanyador el 2019 del programa televisiu MasterChef el 2019, i que ben segur serà un reclam i un al·licient afegit a la fira, on també s’incrementen les actuacions musicals en directe.
L’espai firal, que cada any guanya més terreny, estarà ubicat de nou al centre urbà i dividit en eixos interconnectats. D’una banda, la plaça de la Font Gran acollirà les parades d’alimentació, amb el mató i les coques de protagonistes, i, de l’altra, al Passeig de la Canaleta hi haurà els estands d’artesania, així com la zona de degustació i l’escenari principal, on es duran a terme les actuacions musicals, les degustacions gastronòmiques i de vins i la zona de foodtrucks.
Com és habitual, una desena d’entitats municipals i el comerç local seran presents a la fira, sigui participant en les parades o duent a terme actuacions en directe, com les que faran l’Esbart Monistrol Dansaire, els Gegants de Viserta, la colla de diables Els Tronats o la colla bastonera infantil. La zona d’atraccions ubicada a l’esplanada de la llar d’avis, que va ser una de les novetats de l’any passat, augmenta en aquesta edició el nombre de propostes per oferir més diversitat.
La zona de la Mentirosa continuarà acollint l’espai d’activitats infantils, anomenat els Matonets, amb activitats dirigides durant els dos dies. Per tercer any consecutiu, el municipi disposarà del Transmató, el bus que aproparà els visitants des dels punts més allunyats del municipi fins a l’espai firal, per alleugerir el trànsit de vehicles i facilitar l’accés.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»