La Fira de Tardor de Navàs col·loca els productes de proximitat al centre
Aquest cap de setmana torna una de les fires més emblemàtiques del poble bagenc
Els carrers i places del centre històric de Navàs es tornaran a guarnir aquest cap de setmana per celebrar una de les fires més emblemàtiques d’aquest municipi bagenc: la Fira de Tardor, que enguany arriba a la seva 93a edició.
Tot i que el programa de la celebració és força continuista amb el que s’havia fet en edicions anteriors, des de l’Ajuntament del poble i les entitats que col·laboren en l’organització de l’esdeveniment, sempre es procura incorporar alguna novetat perquè cada any la fira tingui un ambient una mica diferent des de fa gairebé un segle.
Aquest any s’ha volgut posar el focus en els productes de proximitat a través de diverses activitats que estan programades a la fira. Dissabte a les 12 del migdia la plaça de l’Església es convertirà en l’escenari ideal per gaudir dels vins i tapes del poble amb un vermut que anirà a càrrec d’Exibis, Jaia Viticultor, La Diferenta, Vinyas d’Empremta,Cal Music, Agrupació Sardanista de Navàs i Més Que Crep.
A les 5 de la tarda a la mateixa plaça està previst que es dugui a terme un berenar popular amb Més Que Crep i cervesa Hoppit. A partir de les 7 de la tarda es farà el TastaEntorn, una activitat pensada perquè veïns i visitants redescobreixin les meravelles de la gastronomia navassenca.
Diumenge 19 d’octubre arribarà la jornada principal de la fira en què es duran a terme els actes més tradicionals i emblemàtics de la festivitat de tardor de Navàs, com ara la demostració d’oficis i tallers d’artesania o la trobada de puntaires o la 37a edició de la Roda d’Esbarts de la Catalunya central que organitza l’Esbart DansaJove de Navàs.
Tanmateix, tot i conservar les tradicions de sempre, el diumenge la Fira de Tardor de Navàs continuarà amb la temàtica dels productes de proximitat com un dels pals de paller de la jornada. Un exemple d’això és el tast de formatges elaborats artesanalment a les 12 del migdia a la carpa "A prop" que estarà instal·lada a la plaça de l’Església al llarg de tot el cap de setmana.
A la 1 del migdia aquesta carpa acollirà un taller titulat "crea un vermut al teu gust", una activitat impulsada per la companyia Slow Turisme en la qual els participants podran descobrir els secrets del vermut i elaborar-ne un del propi i molt personalitzat amb herbes del territori i vins de la DO Pla de Bages.
A les 5 de la tarda serà el torn dels més amants del dolç, ja que es durà a terme un tast de xocolates amb Cacau Pastisseria. Una hora després el tast que acollirà la carpa serà de vins naturals amb el celler Vinyas d’Empremta.
La jornada farcida de tastos acabarà amb un de molt especial i ideal pels amants de la cervesa: The Goats Alternative Project presentarà un tast de cerveses artesanes amb el segell d’elaboració a la comarca del Bages.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»