Influencers especialitzats en gastronomia recorreran el Bages, el Berguedà i l’Anoia
Compartiran l’experiència amb els seus seguidors d’Instagram, en una acció organitzada per la Diputació de Barcelona
Regió7
Creadors de contingut especialitzats en turisme gastronòmic visitaran des d'aquest divendres i fins diumenge el Bages, el Berguedà i l’Anoia (a més del Baix Llobregat, el Maresme, l’Alt Penedès, i els vallesos) i compartiran l’experiència amb els seus seguidors d’Instagram, en una acció organitzada per la Diputació de Barcelona. Tot plegat, en el marc del rol de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
El Bages i @Olixfood
Les recomanacions gastronòmiques d’Olívia Rubert a @olixfood tenen més de 55.000 seguidors a Instagram. La influencer va visitar l’Anoia a les Gastroescapades del maig i ara s’ha intercanviat el lloc amb @cuinateca per tastar la sal de la vida al Bages. Des de la vila de Cardona amb el diapir salí fins a Manresa passant per les mines de Súria i sempre a tocar del Cardener, el Camí de la Sal defineix el perfil de la comarca, Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
@olixfood agafarà forces al petit Hotel Boutique Bremon de Cardona abans de visitar la Muntanya de Sal i gaudir d’un sopar a l’interior: una experiència única. Després d’un passeig pel nucli medieval de la ciutat, Rubert comprarà a la carnisseria de Cal Pepitu la carn kilòmetre 0 que a continuació li cuinaran al restaurant El Centru, un local amb molta història. Mentrestant, la carn agafa el punt, farà el vermut i després, el dinar.
A la tarda, visita guiada al castell medieval de Súria i al Museu de la Mineria, amb tast de cerveses artesanes La Pirata, i a la nit, sopar al restaurant Cal Borrasca (Cardona). La influencer deixarà Cardona per passar el diumenge a Manresa. Allà, gaudirà d’un tast que maridarà els espais emblemàtics de la ciutat amb els vins de la comarca. El dinar serà al restaurant Kursaal i el final del viatge, amb vista al Parc de l’Agulla.
@taulaperdos al Berguedà
La tardor, temps de bolets, és possiblement una de les millors èpoques per visitar el Berguedà. Laura Pernia i Alba Serra pararan la seva @taulaperdos a la comarca. Amb 44.700 seguidors, a les dues joves influencers els agrada explicar la lletra petita que hi ha darrere de les receptes catalanes de tota la vida.
Aquesta vegada, començaran endinsant-se en el món de la mel i les abelles de la mà de l’obrador de La Caseta (Avià). El duet d’influencers soparà al restaurant La Barana i descansarà a l’Hotel Estel, tots dos a Berga. Dissabte, visitaran el Museu d’Art del Bolet de Montmajor i la tradicional Festa del Bolet de Cal Rosal, a Olvan.
El dinar serà al restaurant Els Roures, a Espinalbet (al terme municipal de Castellar del Riu), previ a la participació en el Correbolet, singular activitat de la Festa del Bolet de Guardiola de Berguedà. Allà es troba l’Huttopia Barcelona Pirineus, l’allotjament on faran nit. Diumenge al matí, Guies Cingles portarà les influencers a buscar bolets pels voltants de Castellar de n’Hug. Allà, faran l’últim dinar del viatge, un menú amb bolets a l’hostal La Muntanya.
L’Anoia rebrà a @cuinateca
El compte @cuinateca, de Jordi Pey ha acumulat més de 59.000 seguidors fent bandera de la difusió dels productes catalans i les receptes arrelades al territori.
A l’Anoia trobarà una atractiva producció vinícola, cerveses artesanes i oli de vera, a més d’una gran oferta de fruita dolça i horta. De bona cervesa artesana en trobarà a L’Espina del Ferro (Vilanova del Camí), punt d’inici del viatge abans del sopar al restaurant El Jardí d’Igualada.
Després de recuperar forces a Can Alemany (Santa Margarida de Montbuí), podrà visitar al matí l’Ecomercaderet i tornar a Igualada per dinar al restaurant Cubics. Pey podrà visitar el Celler Mestís de l’Espelt (Òdena) dissabte a la tarda i acabar el dia a la Masia d’Agroturisme Cal Ros (Calonge de la Segarra). Durant el matí de diumenge, l’influencer es podrà deixar perdre per les botigues antigues de Calaf i, finalment, acomiadar-se de la comarca amb un bon dinar al restaurant Els Folls de Calaf.
