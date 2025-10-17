L’Observatori Astronòmic de Castelltallat dedica la pròxima Nit Temàtica a les constel·lacions
El divendres 24 i dissabte 25 d’octubre, organitza una sessió monogràfica que recorrerà els dibuixos imaginaris que uneixen els principals estels del cel des de temps immemorials
Regió7
Molta gent coneix ‘el carro’ i potser la del seu signe del zodíac, però i la resta? Qui les va dissenyar? Qui els hi va posar els noms de deus, deesses i misterioses criatures o animals mitològics? Quina utilitat tenien?
L’equip de l’Observatori respondrà, de primera mà, aquestes i altres preguntes que vulguin formular els visitants en dues nits temàtiques dedicades a les constel·lacions. La Unió Astronòmica Internacional divideix el firmament en 88 constel·lacions que permeten –entre altres coses- establir el mapa de l’univers conegut. És el cas, per posar un exemple, del supercúmul de galàxies de la Verge (Virgo), que està situat al centre d’aquesta constel·lació.
L’activitat constarà d’una xerrada on s’explicarà l’origen d’aquests dibuixos imaginaris que van fer els antics unint els estels més brillants. S’explicarà quina funció tenien per a aquelles civilitzacions, i quina funció tenen a l’època actual.
A continuació, a l’exterior de l’edifici de la cúpula, els astroguies resseguiran, amb l’ajut d’un potent raig làser, el dibuix de les constel·lacions visibles a aquesta època de l’any. A través dels dos telescopis es podran observar dos objectes del cel de tardor localitzats entre les constel·lacions. L’activitat finalitzarà a l’edifici de la Rectoria amb la visita a l’exposició sobre les proporcions del sistema solar.
Tot això tindrà lloc el 24 i 25 d’octubre i serà un bon motiu per passar uns dies per descobrir la Serra de Castelltallat, els seus conjunts monumentals i el seu paisatge natural i de conreus. La resta de dissabtes, l’OAC seguirà oferint l’activitat ‘El cel de tardor, un clàssic d’iniciació a l’astronomia.
Recentment, l’Observatori Astronòmic de Castelltallat ha estat acreditat com a Parc Estel·lar Starlight, un segell internacional que reconeix els observatoris amb una llarga trajectòria en la divulgació de l’astronomia i la qualitat del seu cel nocturn.
